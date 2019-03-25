Bakan Ersoy: "5 Yıl İçerisinde 20 Milyon Turisti Antalya'ya Nasıl Getireceğimize Konsantre Olacağız"

Bakan Ersoy: "5 yıl içerisinde 20 milyon turisti Antalya'ya nasıl getireceğimize konsantre olacağız" "Antalya olarak 14 milyonlarda kalmayacağız" "1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu geliştiriyoruz" "Son bir düzenleme daha yaptıktan sonra Nisan ayı içerisinde...

Bakan Ersoy: "5 yıl içerisinde 20 milyon turisti Antalya'ya nasıl getireceğimize konsantre olacağız"

"Antalya olarak 14 milyonlarda kalmayacağız"

"1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu geliştiriyoruz"

"Son bir düzenleme daha yaptıktan sonra Nisan ayı içerisinde yine dernek temsilcileriyle toplu bir halde yasayı tartışıp, en kısa sürede meclise gitmesini sağlayacağız"



ANTALYA - Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nin bugün turizmin başkenti olduğunu hatırlatarak, "Geçen sene yaklaşık 14 milyona yakın turist aldı. Bizde turizmci stratejik sektörü ilerledikten sonra Türkiye turizm hedefini yukarıya çektik. 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona çektik. Bu bağlamda da demektir ki Antalya olarak 14 milyonlarda kalmayacağız. Hızlı bir şekilde 5 yıl içerisinde 20 milyon turisti Antalya'ya nasıl getiririz ona konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile belli bir noktaya kadar geliştirdiklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İkinci aşamada da sektör temsilcilerimizle, sizin diğer dernek temsilcilerinizle bir araya geldik. 10'a yakın temsilcinin görüşlerini aldık. Son bir düzenleme daha yaptıktan sonra Nisan ayı içerisinde yine dernek temsilcileriyle toplu bir halde yasayı tartışıp, en kısa sürede meclise gitmesini sağlayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin düzenlediği turizm sektör buluşmasına katıldı. Bakan Ersoy'a Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Menderes Türel'de eşlik etti.

Turizmcilere hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalyalı bir turizmci olarak, turizmcilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Antalya olarak 14 milyonlarda kalmayacağız"

Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte turizm sektörünün, Türkiye'de stratejik sektör olarak kabul edildiğine dikkat çeken Ersoy, "Çok ciddi yatırımlar yapılacak. Gerekli yasal düzenlemeler acil hızlı, şekilde hayata geçirilecek. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, turizmciyi Turizm Bakanı olarak atadı. Biliyorsunuz Antalya'da rakamlar çok büyük. Antalya, bugün turizmin başkenti. Geçen sene yaklaşık 14 milyona yakın turist aldı. Bizde turizmci stratejik sektörü ilerledikten sonra Türkiye turizm hedefini yukarıya çektik. 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona çektik. Bu bağlamda da demektir ki Antalya olarak 14 milyonlarda kalmayacağız. Hızlı bir şekilde 5 yıl içerisinde 20 milyon turisti Antalya'ya nasıl getiririz ona konsantre olacağız" şeklinde konuştu.

Bugün buraya konuşma ağırlıklı gelmediğinin altını çizen Ersoy, turizmcilerin sorunlarını dinlemeye, sorunlar var ise ortadan kaldırmak için çözüm önerileri bulmak için geldiğini kaydetti.

"Hep beraber Türkiye ve Antalya olarak kazanacağız"

Ersoy, "Öncelikli hedefimiz Antalya'da turist sayısını arttırmak, turizm gelirlerini arttırmak. Nicelikli turistin yanında bakın bunun altını çiziyorum. Nicelikli turistten vazgeçelim demiyoruz, nitelikli turisti de Antalya'ya kazandırarak, Antalya toplumunun tamamının turizmden gelir elde etmesini sağlamak, Antalya'da sürdürebilir kalıcı bir turizm ortamı oluşturmak istiyoruz. Antalya, turizm için gerekli bütün alt yapıya ve olanaklara sahip. Önemli olan kazanmış olduğunu değerleri kaybetmekten, yeni değerler katarak Antalya'yı dünyanın sayılı turizm kentlerinden biri yapmak. Mümkünse ilk 5 turizm şehri arasına sokmak. Daha sürdürülebilir, nitelikçi, yeni politikaları hayatımıza geçirmemiz lazım. Turizmini Antalya'nın sektörü haline getirmemiz lazım. Sadece turizm sektör paydaşlarının değil, Antalya'nın sektörü haline getirmemiz lazım. Bunu başardığımız zaman hızlı bir şekilde hep beraber Türkiye ve Antalya olarak kazanacağız" dedi.

"Tarihi fırsat yakaladık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile belir bir noktaya kadar geliştirdiklerini söyleyen Ersoy, "İkinci aşamada da sektör temsilcilerimizle sizin diğer dernek temsilcilerinizle bir araya geldik. 10'a yakın temsilcinin görüşlerini aldık. Son bir düzenleme daha yaptıktan sonra Nisan ayı içerisinde yine dernek temsilcileriyle toplu bir halde yasayı tartışıp, en kısa sürede meclise gitmesini sağlayacağız. Yasayı yeni haliyle hayata geçirmek ve sorunların belli bir kısmını bu şekilde çözmek istiyoruz. Ne kadar arzunuz varsa TÜRSAB üzerinden ulaşın, en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışırız. Öyle bir rüzgar yakaladık ki turizmciler olarak, bu rüzgardan en hızlı şekilde yol almamız lazım. Hiçbir fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Turizmi, hayallerimizin ötesinde bir noktaya getirmemiz lazım. Burada rüzgarınızı kesecek, moralinizi bozacak, yönetimi küstürecek hiçbir şey yapmamamız lazım. Biz devlete olan inancımızı, 31 Mart'ta da kanıtlayıp, bu verilen desteğin takdir edildiğini göstermemiz lazım. Bu süreçte en hızlı ilerleyen sektör olmamız lazım. Bize tarihi bir fırsat verildi. Bunun hakkını verip, değerlendirerek, sonuca gitmemiz gerekiyor" dedi.

Türel: "Bakanımızın liderliğinde gerçekleştiriyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise belediye olarak turizm sektöründe en çok yatırım yapan kurum ve kuruluşlardan birisi olduklarını söyledi. Yaptıkları alt yapı, üst yapı yatırımlarına bakıldığında bunları turizm sektörünü direkt olarak ilgilendirdiğini belirten Türel, "Yeni bir arıtma tesisi daha bakanımızın liderliğinde gerçekleştiriyoruz. 2048 senesine kadar arıtma meselesini çözdüğümüzde turizm için ne karda önemli bir alt yapı olduğunu sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Antalya'da seçildiğimizde 2 tane arıtma tesisi vardı. 2004 seçiminden bahsediyorum. Bugün 32 arıtma tesisi olan bir belediyeyiz" dedi.

Antalya'nın 196 mavi bayrak sayısıyla dünya birincisi olduğunu ifade eden Türel, "Mavi bayrak uluslararası kuruluş tarafından veriliyor. Sadece denizi değil, güzel bir çevreyi de ifade eder. Denizi ne kadar temiz tutarsanız tutun oraya bir cankurtaran koymadığınızda mavi bayrak alma şansını alamazsınız. O yüzden Antalya'mıza alt yapısıyla, üst yapısıyla gerçekten turizm sektörüne önemli destekler verecek projeleri gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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