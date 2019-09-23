Bakan Ersoy: 50 milyon euroluk kredi destek paketi hazırlanabilir
11 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de tatil yapan misafirlerin, Thomas Cook'un iflası nedeniyle mağdur edilmeyeceğini ve otellere de 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:40
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