Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: 50 milyon euroluk kredi destek paketi hazırlanabilir
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Bakan Ersoy: 50 milyon euroluk kredi destek paketi hazırlanabilir

11 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de tatil yapan misafirlerin, Thomas Cook'un iflası nedeniyle mağdur edilmeyeceğini ve otellere de 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi.

Bakan Ersoy: 50 milyon euroluk kredi destek paketi hazırlanabilir, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de tatil yapan misafirlerin, Thomas Cook'un iflası nedeniyle mağdur edilmeyeceğini ve otellere de 50 milyon euroluk kredi paketi hazırlanabileceğini söyledi.

mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:40 
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