Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: 500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz
Son Dakika Ekonomi Bakan Ersoy: 500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz

Bakan Ersoy: 500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz

1 saat önce

2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

Bakan Ersoy: 500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz, System.String[]

2018 yılında yaklaşık 400 binden fazla Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İlginin devam etmesi halinde bu yılın sonunda 500 bine yakın Çinli misafiri ülkemizde görmenin mutluluğunu yaşamış olacağız" dedi.

mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:42 
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