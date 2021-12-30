Bakan Ersoy, 600 yıllık Balkan tarihinin anlatılacağı, Balkan Tarihi Müzesi'ni açtı - Son Dakika

EDİRNE'de, Osmanlı- Rus Savaşı ve Balkan Savaşları'nda kentin savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle Balkan Tarihi Müzesi olarak kapılarını açtı. Ersoy, " Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1912- 1913 Balkan Savaşları sonrasına kadar Türklerin Balkanlardaki yaklaşık 600 yıllık tarihi burada ziyaretçilerle buluşacak" dedi.

Osmanlı- Rus Savaşları ile Balkan Savaşları'nda kentin savunmasında karargah olarak kullanılan Yıldırım Mahallesi'ndeki Hıdırlık Tabyası, restorasyon sürecinin ardından yapılan teşhir ve tanzim çalışmalarıyla bugün Balkan Tarihi Müzesi olarak açıldı. Müzenin açılışı için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Valilik ziyaretinde kendisine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni temsilen kispet hediye edilen Bakan Ersoy, ardından AK Parti İl Başkanlığı, Selimiye Camii ve restorasyonu devam eden Makedon Kulesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi'nin açılışına geçti.

'TARİH MİLLETLERİN HAFIZASIDIR'Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmasında, tarihin bir emanet olduğu kadar bir ödev ve sorumluluk olduğunu söyledi. Tarihe sahip çıkmakla, ecdada ödenmesi mümkün olmayan vefa borcundan bir parça da olsa eksiltmenin mücadelesini verdiklerini söyleyen Ersoy, "Aslında bu mücadeleyi verirken Edirne'de bir nevi vasiyetleri de yerine getirmiş oluyoruz. Biraz geç de olsa o vasiyetleri yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Çünkü hep ifade ettiğimiz gibi tarih milletlerin hafızasıdır. Siz kendi gerçeklerinizi unutursanız, başkalarının yalanlarını yaşamak zorunda kalırsınız. Buna asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.Hıdırlık Tabyası'nın yaklaşık 135 yıllık tarihi bir sürecin şahitliğini yaptığını kaydeden Bakan Ersoy, "Bu süreçte özellikle Balkanlardaki Türk varlığının dönüm noktalarına karşılık gelen 19'uncu yılın sonu ve 20'nci yüzyılın başları yaşanan savaşlarla ve bugün dahi vicdanlarımızı kanatan tarafıyla çok çok önemli bir yere sahiptir. Hıdırlık Tabyası'nın şöyle kısaca tarihine baktığımızda Balkanlar'dan gelecek bir hücumun önünü kesmek için inşa edilen 24 tabyanın en büyüğü olduğunu görüyoruz. Burası ayrıca Balkan Savaşları'ndaki Edirne savunmasının karargah binası olarak da kullanıldı. Şükrü Paşa emrindeki askerlerle burada bir destan yazıldı. Kendisinden 40 günlük bir müdafaa beklenmesine rağmen o ve birliği Edirne'yi 5 ay 5 gün kahramanca savundular. Bu vesile ile o büyük kahramanları, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum" diye konuştu.'TÜRKLERİN BALKANLARDAKİ 600 YILLIK TARİHİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK'Müzenin yaklaşık 1800 metrelik çevre uzunluğuna sahip olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Yaklaşık 1800 metrelik çevre uzunluğuna sahip, 60 dönümlük bir alanı kaplayan Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi'nde 22 adet karargah odası, 4 adet dehliz odası ve 18 adet topçu odası olmak üzere toplam 44 adet odayı teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında düzenledik. Edirne'nin 1361 yılındaki fethinden 1912- 1913 Balkan Savaşları sonrasına kadar Türklerin Balkanlardaki yaklaşık 600 yıllık tarihi burada ziyaretçilerle buluşacak. Edirne'mize yaklaşık 51 milyonluk liralık bir yatırım gerçekleştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.Müze olarak açılan tabyanın Balkan tarihi açısından çok değerli bir eser olduğuna da vurgu yapan Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Müzemizde, restorasyon esnasında açığa çıkan buluntular ve tabyanın faal olarak kullanıldığı dönemi yansıtan materyaller sergileniyor. Balkan Savaşları dönemi ile erken Cumhuriyet dönemine ait top, tüfek, tabanca gibi ateşli silahlar, gülleler, bilumum tıbbi gereçler, yine dönemi yansıtan askeri kıyafetlerden oluşan 166 tane eser bulunuyor. Ayrıca; Şükrü Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han gibi tarihi şahsiye ait olanların yanı sıra koğuş odası canlandırması gibi bölümlerde gerçekçi heykeller de teşhirde kullanıldı. Edirne'mize kazandırdığımız bu eserlerin özellikle çocuk ve gençlerimize ilham olmasını, geçmişten devralacakları sarsılmaz bir irade ile geleceğe özgüvenle yol almalarını temenni ediyorum."'KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'Müzenin önümüzdeki yaz kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacağını söyleyen Ersoy, "Tabi burası ilk etapta müze olarak konuşlandırıldı ama sadece müze olarak devam etmeyecek. Biz bu tarz tescilli yapılarımızı kültür ve sanatla taçlandırmak istiyoruz. Edirne'de bu külliye tarzındaki yapıyı kültür ve sanatla bu yaz ayı itibariyle taçlandıracağız. 60 dönümlük bir bahçe alanı var, otopark alanı var ve şehre ulaşımı çok kolay. Bu yaz itibariyle burayı kültür ve sanatın merkezi haline getireceğiz. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerimiz burada bir dizi etkinlikleri yaz boyunca gerçekleştirecekler" dedi.'TURİSTİN EDİRNE'DE KALICI BİR HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Ersoy, 2022 sonunda bitmesi planlanan Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren projesi ve Çanakkale 1915 Köprüsü ile Edirne'nin turizm potansiyelinin daha artacağını ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bu nedenle Edirne'nin master planı çalışmalarının başlatıldığını da açıklayan Ersoy, "İnşallah hızlı bir şekilde bu master plan üzerinde bütün ille ilgili otoritelerin de destekleriyle biz de bakanlık olarak ve bize bağlı olan vakıflar olsun, kültür varlıkları olsun, ilgili kurumların desteğiyle hızlı bir şekilde süreci hızlandırarak gerçek turistin kalıcı bir halde Edirne'ye gelmesini istiyoruz. Neden istiyoruz? Bakın Edirne bugün dünyada en çok turist alan şehirlerden birisi aslında. Sıkıntı transit turist, yani geliyor ve geçiyor. Edirne'nin ayağına kadar turist geliyor, içinden geçiyor, transit geçiyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla önemi de artıyor. Hızlı tren yatırımı 2022 sonunda tamamlanacak. Bu da çok önemli, hayati önemi var. Edirne'nin ihtiyacı olan trafik tamamen sağlanmış oluyor ve çevre projeleri tamamlanmış oluyor. Bunu da değerlendirmek lazım, Edirne için iyi bir fırsat. Yapacağımız bu master plan doğrultusunda turizm yatırımlarıyla Edirne'nin bir potansiyelini daha ön plana çıkartmış olacağız. İnşallah hepsini gerçekleştirirsek, Edirne yoğun göç alan bir şehir haline gelebilir" dedi.