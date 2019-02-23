Bakan Ersoy: 81 İlin Turizmden Gelir Alması Şart

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Bakan Soylu İlk Kez Açıkladı: ABD Murat Karayılan'a Zehirli Silah Vermiş

Merkez Bankasının 2018 Karı 56,3 Milyar Liraya Ulaştı

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var ki Kanınız Donar