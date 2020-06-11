Bakan Ersoy, AB ülkelerine 'güvenli tatil hizmeti'ni anlattı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirdikleri 'güvenli tatil hizmeti'ni anlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Ersoy, koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirdikleri güvenli tatil hizmetini anlatmak üzere Avrupa Birliği Delegasyonu Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi. AB Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile maslahatgüzarı Eleftheria Pertzinidou'nun katılımıyla gerçekleşen görüşmeye Büyükelçi düzeyinde katılan ülkeler İsveç, Finlandiya, Hollanda, Belçika, Letonya, Avusturya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Slovakya, İrlanda ve Macaristan oldu.

Görüşmede Bakan Ersoy, AB ülkelerine Türkiye'deki 'Turizm Sertifikasyon Programı'nı anlattı. Tatillerinde Türkiye'yi tercih edecek ziyaretçilerin havalimanlarına iniş anından itibaren karşılaşacakları uygulamaları, uçaklarda alınan önlemleri, otellerde kullanılacak sistemleri, testi pozitif çıkan konuklar için nasıl bir tedbir alındığını, tesislerin ve tur operatörlerinin bu süreçte neler yapacağını tüm detaylarıyla aktaran Bakan Ersoy, Büyükelçilerin uygulamaya yönelik sorularını da ayrıntılı olarak yanıtladı.