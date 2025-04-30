Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi - Son Dakika
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Turizm

Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi

Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'in ilk çeyreğinde 9,5 milyar dolarlık rekor turizm geliri elde edildiğini açıkladı. Yıl sonu hedefi 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir. Türkiye Kültür Yolu Festivali ise 20 şehirde 219 gün sürecek ve dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

30.04.2025 14:26
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 2025 yılı turizm hedeflerini ve sektörün ilk çeyrek verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, 2025'in ilk üç ayında 9,5 milyar dolarlık gelir elde edilerek Türkiye'nin turizm tarihinde bir ilk yaşandığını duyurdu.

Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi

2025 HEDEFİ: 65 MİLYON ZİYARETÇİ, 64 MİLYAR DOLAR GELİR

Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılı için 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolarlık turizm geliri hedeflediğini belirtti. 2025 yılının Ocak–Mart döneminde elde edilen 9,5 milyar dolarlık turizm geliriyle tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek rakamına ulaşıldığını vurgulayan Ersoy, bu başarının sektörün ivme kazandığını gösterdiğini söyledi.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GECELİK GELİRDE ARTIŞ

Ersoy, 2017'de 75 dolar olan kişi başı gecelik gelirin 2025'in ilk çeyreğinde 116 dolara yükseldiğini ifade etti. Gelirlerdeki artışta, nitelikli turist sayısının artmasının etkili olduğunu belirten Bakan, bu eğilimin önümüzdeki dönemde de süreceğini kaydetti.

ZİYARETÇİ SAYILARINDA TAKVİMSEL DALGALANMALAR

İlk çeyrek verilerini değerlendiren Ersoy, 2024'te 9,1 milyon olan ziyaretçi sayısının bu yıl 8,9 milyonla biraz altında kaldığını ancak buna rağmen gelirde artış yaşandığını söyledi. Şubat ayının 28 çekmesi ve Mart ayında Ramazan ile Paskalya tatilinin etkisiyle bazı dalgalanmalar yaşandığını ifade etti. Nisan ayında ise olumlu bir başlangıç yapıldığını ve ayın yaklaşık yüzde 6'lık büyüme ile kapanmasının beklendiğini aktardı.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 20 ŞEHİRDE, 219 GÜN SÜRECEK

Toplantının ikinci bölümünde ise Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne değinen Ersoy, bu yıl festivalin 5 Nisan'da Adana'da başladığını ve 10 Kasım'da Antalya'da sona ereceğini söyledi. Toplamda 219 gün sürecek olan etkinlik, 20 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında dünyaca ünlü sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşacak. Salvador Dali'nin Sürrealizmin Başyapıtları ve Henri Matisse'in Çizginin ve Çizimin Sadeleştirilmesine Doğru sergileri Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak. Ayrıca, Marc Chagall Ankara'da, Joan Miró İzmir'de, René Magritte Antalya'da, Henri de Toulouse-Lautrec, Edgar Degas ve Auguste Rodin ise Nevşehir ve Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşacak.

Pablo Picasso'nun geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da sergilenen eserleri bu yıl Adana, Bursa, Van, Kayseri, Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi Anadolu şehirlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi
Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi

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Son Dakika Turizm Bakan Ersoy Açıkladı: 2025 hedefimiz 65 milyon ziyaretçi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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