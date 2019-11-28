Bakan Ersoy açıkladı:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki 2023 yılı hedefinin 75 milyon turist, gelirinin ise 65 milyar olduğunu yineledi ve yeni strateji çalışmaları kapsamında Antalya'nın uçuş kapasitesinin iki katına çıkarılacağını müjdeledi.



Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm merkezi Belek'te başladı. Kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm birlikleri ve sektör temsilcileri katıldı. Kongrede Bakan Mehmet Nuri Ersoy Türkiye'nin turizmdeki yeni stratejisine ilişkin uzun bir sunum gerçekleştirdi.



"Hedef 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir"



Türkiye'nin turizmde yüzde 21'lik büyüme gerçekleştirmesiyle dünya standartlarının çok çok üstüne çıktığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Bu büyümeyi görünce çıtayı çok yukarı çıkarıyoruz ve 2023'te hedefi 75 milyon turist olarak görüyoruz. 2016'da 30 milyon rakamlarına kadar indik. 2108'de olması gereken yere geldik. 2016 yılındaki düşüş olmasaydı 2018 yılı itibariyle 46 milyonu yakalayabilirdik.



Eski stratejilerle devam edersek izleyeceğimiz yol, 2023'de 54.5 milyon turist sayısına Türkiye'nin gelmesi. Bizim hedefimiz çok daha yüksek. Bu hedeflere gelmek için birçok değişiklikler yapmamız gerekiyor. 2018 rakamlarına baktığımızda turist sayısında 6'ncı, gelir bakımından 14'üncü sırada yer alıyoruz. Bu 6'ıncılıktan 5'inci sıraya yükselebiliriz ama geliri nasıl artırırız ona konsantre olmamız gerekiyor. 2023 hedefimiz 65 milyar dolar turizm geliri. 2019 yılında kişi başı gecelik gelir 67 dolar ön görülüyor ama bu muhtemelen 69 dolar olarak gerçekleşecek" dedi.



Tanıtıma yatırım



Bu yıl hayata konulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) olumlu anlamda turizme etkisi olduğuna değinen Bakan Ersoy, bu ajansları İtalya, Almanya, Singapur, Tayland ve Türkiye'nin rakip olarak gördüğü İspanya'nın yıllarca yıl önce devreye soktuğuna dikkat çekti. 2019 yılında ajansın tanıtım çalışmalarına 72 milyon dolar ayırdıklarını belirten Ersoy, Temmuz ve Ağustos aylarında turist sayısındaki artışla bunun etkisini gördüklerini söyledi. Ersoy, 2020 yılında ajansa ayrılacak tutarın 220 milyon olacağını bildirdi.



Bakan Ersoy, Türkiye'nin turizm ana pazarlarında yoğun bir şekilde tanıtım yaptığını, buna ilave olarak da Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve orta ve doğu Avrupa'yı yeni odak pazarlar olarak belirleneceğini söyledi.



Markalaştırma vurgusu



Turizmde münferit rezervasyonların oranının artırılması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Bunun için marka olacağız. Tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükselteceğiz. Önce Türkiye'yi markalaştıracağız. Ardından bölgeleri, ürünleri markalaştıracağız. Oteller kendi marka yatırımlarını yapacak" ifadelerini kullandı.



"Antalya'nın uçuş kapasitesi iki katına çıkartılacak"



Ulaştırma alt yapısıyla ilgili İstanbul Yeni Havalimanı ile devletin yapması gereken yatırımı yaptığını belirten Bakan Ersoy, Sabiha Gökçen havalimanının yeni pistinin hayata geçeceğini ve bunun ardından İstanbul'da herhangi bir pist veya stok sıkıntısının kalmayacağını söyledi. Antalya'da bu konuda sıkıntı yaşandığını ancak şehrin pist konusunda şanslı olduğunu ifade eden Ersoy, "Bizim pistlerimiz ve stok kapasitemiz yeterli. Yetersiz olan servis ve hizmet binalarının yetersizliği. Ulaştırma Bakanlığı ile bir protokol yaptık, protokol gereği, Haziran 2020 yılına kadar Antalya ve Gazipaşa havalimanını genel hizmet binalarının kapasite artışıyla ilgili ihaleye çıkılacak. Bununla ilgili çalışmalar da bitmek üzere. 2021 sonuna kadar kapasite iki katına çıkartılacak hale getirilecek. Yani Antalya'nın uçuş kapasitesi iki katına çıkarılacak" dedi.



"İstanbul'da Galata Port 2020 yılında hizmete girecek"



Kruvaziyer limanları konusunda Galata Port'un 2020 yılı mart ayında hizmete gireceğini aktaran Bakan Ersoy, portun 2021 yılında ful kapasiteye ulaşacağını bu yüzden de yeni bir porta ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Buna önlem olarak Ulaştırma Bakanlığıyla 2020 yılı haziran ayına kadar bir ihale gerçekleştireceklerini açıklayan Ersoy, 2022 sezonuyla yeni kruvaziyer portlarıyla İstanbul'un port sıkıntısı kalmayacağını belirtti.



3 dil bilen personel



Turizmde nitelikli turist için nitelikli insan kaynağı olması gerektiğinin altını çizen Ersoy, 11 okulla başlayan turizm meslek liselerinin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüşümü projesine söz konusu okullarda 1. Sınıfta İngilizce, 2 sınıfta Rusça zorunlu, 3. Sınıftan itibaren Çince Arapça, Almanca veya Fransızca, seçmeli dil olacağını söyledi. Ersoy, "Yani buraya gelen öğrenciler 3 lisanı çok iyi şekilde öğrenecek. 20 Nisan - 20 Ekim tarihleri arasında uygulamalı eğitimlerini anlaşmalı otellerde alacak" dedi.



"Sağlık turizminde hedef 1,5 milyon turist, 10 milyar dolar gelir"



Sağlık turizmi konusunda, 'çok büyük bir potansiyel var' diyen Ersoy, Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ'ın 2023 yılındaki hedeflerinin 1,5 milyon turist, 10 milyar dolar gelir olduğuna dikkat çekti.



"Yeni kaynak taraması yaptık"



Bakan Ersoy, kültür turizminde Anadolu'nun dünyanın en açık hava müzesi olduğunu ve toplamda Türkiye'de 154 tane kazı alanının bulunduğunu belirtti. Kazı alanlarının kısa süreliğine kazılıyor olmasının büyük bir sıkıntı olduğunu kaydeden Ersoy, "Bunu çözdük. Yeni kaynak taraması yaptık. 20 tane kazı alanını 12 aya aldık. 2020 yılında sayıyı 60 ya da 62 planlamaya alacağız. Yine 122 alanı da bu programa dahil edeceğiz ancak mevsimsel koşullardan dolayı tüm yıla yayılamayabilir hepsi. Kazı süreleri arttıkça doğal olarak gezilebilecek tarihi yerler, ören yerler artacak" diye konuştu.



"Bisiklet turizminde rotalar tek tek tespit edilecek"



Bisiklet turizminin dünyada pazarındaki payının 44 milyar dolar olduğunu aktaran Ersoy, Türkiye olarak bu pazardan pay alabilmek için otoritelerle konuştuklarını söyledi. Türkiye'nin dünyadaki en iyi bisiklet rotalarına sahip olduğunu ancak faydalanılamadığını ifade eden Ersoy, 2020 yılına kadar bu rotaların tek tek tespit edilip entegresinin sağlanacağını duyurdu.



"THY'nin uçtuğu bütün ülkeler artık hedef pazarımızdır"



Bakan Ersoy, 2020 yılı itibariyle Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ile karşılıklı ek slotlar düzenleneceğini de sözlerine ekleyip, "THY'nin uçtuğu bütün ülkeler artık hedef pazarımızdır" dedi. - ANTALYA