BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
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BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

09.03.2022 23:31

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası Ödül Töreni'ne katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası Ödül Töreni'ne katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenen ödül töreninde konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy Okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, hatta bu alışkanlığa sahip olanlarımızın da konu ve eser çeşitliliğiyle yelpazesini geliştirmesi hususunda kat etmemiz gereken yollar var. Birlikte inşallah bu yolları da aşacağız. Ancak yayımcılık sektörü olarak konuya bakarsak, son dönemde Türkiye ciddi bir atılım yapmış, önemli mesafeler kat etmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla baktığımızda yayımcılık sektörümüz tarafından üretilen kitap başlık sayısı 87 bin 231'e, kitap adedi ise 438.7 milyona yükseldi. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi kültür endüstrisinde de son iki yılda yaşadığımız durgunluğa rağmen 2020 ve 2021 Aralık ayı rakamlarını kıyasladığımızda kitap üretiminde yüzde 5'lik bir artış yakaladığımızı memnuniyetle görmekteyiz. dedi.

Bakan Ersoy, Uluslararası Yayıncılar Birliği ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün açıkladığı güncel uluslararası istatistiklere göre ülkemiz; ISBN tahsis edilen başlık sayısı bakımından dünyada 6'ncı, perakende pazar büyüklüğü bakımından ise 10'uncu sıradadır. Bakanlığımızın sağladığı desteklerin ve sürdürdüğü projelerin, sektörün bu atılımına ivme kazandırmış olması bizi ayrıca sevindirmekte ve daha güçlü adımlar atmak için teşvik etmektedir. Sizlerle birkaç önemli rakamı daha paylaşmak istiyorum. 2021 yılında, TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında 238 eserimizin yabancı dillere çevrilmesi ve yayınlanması için destek verdik. Böylece maddi destek sağlanan eser sayısı 3 bin 495'e yükselmiş oldu. Destek verilen ülke sayısı 85, dil sayısı ise 60'tır. 2014 yılında hayata geçirdiğimiz Edebiyat Eserlerini Destek Projesi çerçevesinde; 2021 yılında 73 yeni eserin yayımına destek verdik. Yayımı desteklenen toplam eser sayısını 343'e yükseltmiş olduk. Bu noktada şunu da belirtmek isterim; Bakanlık olarak 2021 yılında Milli Kültür Eserlerinin Basımı ve Yayımı Projesi kapsamında Anma ve Armağan Eserler, Kültür Eserleri, Tanıtma Eserleri dizilerinden 16 çeşit eser yayımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önemli bir diğer başlık; Bakanlık olarak büyük hassasiyet gösterdiğimiz yayıncılık meslek standartlarıdır. Bu çerçevede 19-24 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlediğimiz Yayıncılık Meslek Standartları Çalıştayı'nda Yayın Yönetmenliği, E-yayın Koordinatörlüğü, Çizerlikİllüstratörlük, Telif Temsilciliği, Grafik Tasarımcılığı, Grafik Uygulama Uzmanlığı ve Muhakkiklik mesleklerinin ulusal standartlarını, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte tanımladık. Halihazırda sektördeki birçok yeni mesleğin ulusal standartlarının resmileşmesi aşamasına da gelinmiştir diye konuştu.

Bakan Ersoy, törenin sonunda ödül sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI
BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

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İSTANBUL-İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ ÖDÜL TÖRENİ GASTRONOMİ DÜNYASINI BULUŞTURDU İSTANBUL-İNCİLİ GASTRONOMİ REHBERİ ÖDÜL TÖRENİ GASTRONOMİ DÜNYASINI BULUŞTURDU

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Türkiye, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY AKM'DE ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika


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