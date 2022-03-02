BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI - Son Dakika
Üye Girişi

BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

02.03.2022 11:18

BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDIİdris TİFTİKCİ İSTANBUL, ( DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de düzenlenen 'Alaeddin Yavaşca Anma Töreni'ne katıldı.

BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, ( DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AKM'de düzenlenen 'Alaeddin Yavaşca Anma Töreni'ne katıldı.

Klasik Türk Müziği bestecisi merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenen törenle anıldı. 'Alaeddin Yavaşca Anma Töreni'ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy de katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz ve birbirinden güzel besteleriyle Klasik Türk Müziği'nin tarihine ismini altın harflerle yazdıran, merhum Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı saygı ve rahmetle bir kez daha anıyorum. Merhum Yavaşca, mükemmel ses icracılığının yanı sıra, imza attığı 600 fazla bestesi ile müzik repertuarımıza unutulmaz eserler kazandırmış duayen bir sanatçıdır. Ülkemizde sanatın akademik alanda gelişmesine büyük emek veren Yavaşca, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın da kurucuları arasında yer alarak, yetiştirdiği öğrencileri ile sanatın geleceğine önemli katkı sağlamıştır. Eşsiz eserleriyle gönlümüzde iz bırakan ve ülkemize hizmetleri ile herkesin sevgi ve saygı ile yad ettiği Alaeddin Yavaşca'yı hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün hem merhum Yavaşca'yı anıyoruz hem de aziz hatırasını her zaman yaşatmak için doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Kilis'teki evinin, müze olarak açılışını yapıyoruz. Şimdi video konferans ile de müzeyi görme imkanımız olacak. Ben de inşallah en yakın zamanda Kilis'e gitmeyi arzu ediyorum. Gittiğimde bu müzeyi gezmekten büyük bir memnuniyet duyacağım. 1 Mart aynı zamanda çok özel bir gün, merhum Alaeddin Yavaşca'nın doğum günü. Müzemizin açılışının da böyle bir güne denk gelmesi de güzel bir gelişme oldu. Müzeyi gezen herkes Yavaşca'nın müzik konusundaki engin birikimine ve yaşantısından kesitlere şahit olacak dedi.

Bakan Ersoy, video konferans bağlantısıyla Kilis'te müzeye çevrilen Alaattin Yavaşça evinin açılışını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın eserlerinin seslendirildiği konserin ardından program sona erdi.

BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI
BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI
BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

YORUMLAR
500
Son dakika haber... BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI Son dakika haber... BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI Sanatçı Alaeddin Yavaşca, doğum gününde düzenlenen konserle anıldı Sanatçı Alaeddin Yavaşca, doğum gününde düzenlenen konserle anıldı

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, AKM, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Dolarda dalgalanmalar devam ediyor! Kur 14 lira seviyesini geçti
11:20 Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11:13 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a Kanal İstanbul hatırlatması: Montrö'nün önemini şimdi anladı
11:06 Ahmet Kaya şarkıları okuyamayacak: Gülten Kaya, şarkıcı Özgür Tüzer'e ihtar çekti: Okursa hapse girecek
11:04 Aynı ailen 9 kişi koronavirüsten öldü! Sağlık Bakanlığı gen araştırması başlattı, 14 kişi daha riskli
11:02 Ukrayna'nın Karadeniz kıyısında Rus üstünlüğü artıyor: Herson da Rusya'nın eline geçti
10:57 Ukrayna lideri Zelenski, 6 bin Rus askeri öldürdüklerini iddia etti: Ukraynalılar yenilmezliğin sembolü oldu
10:53 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 11:34:50. #1.12#
SON DAKİKA: BAKAN ERSOY, 'ALAEDDİN YAVAŞCA ANMA TÖRENİ'NE KATILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement