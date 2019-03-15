Bakan Ersoy, Alanya'da Turizmcilerle Bir Araya Geldi
1 saat önce
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizmcilerle görüşmesi Bakan Ersoy'un açıklamalarda bulunması ve ayrılması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:46 Kaynak: AA
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