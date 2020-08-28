Bakan Ersoy, Alman golfçüler ve futbol takımlarını Türkiye'ye davet etti - Son Dakika

Bakan Ersoy, Alman golfçüler ve futbol takımlarını Türkiye'ye davet etti
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçülerle, 1'inci Lig futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye davet etti.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alman golfçülerle, 1'inci Lig futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye davet etti.
Bakan Ersoy Almanya'nın tanınmış siyasi isimleriyle Antalya'da bir araya geldi. Almanya'nın geçmiş dönem başbakanlarından Helmut Kohl'ün uzun yıllar müsteşarlığını yapan ve aynı zamanda Hristiyan Demokrat Partisi'nin önemli isimlerinden biri olan Friedhelm Ost ile Sosyal Demokrat Ekonomi Konsey Sözcüsü ve Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti geçmiş dönem Ekonomi Bakanı Ernst Schwanhold ile gerçekleştirilen kahvaltılı buluşmada, iki ülke ilişkilerinin canlandırılması için durum değerlendirmesi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, her yıl Türk-Alman Ekonomi Zirvesi düzenlenmesine yönelik görüş alışverişlerinde de bulunulan görüşmede, konuklarına Alman golfçüler ile 1'inci Lig futbol takımlarını yeniden Türkiye'ye beklediklerini söyledi.
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