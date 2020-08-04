Bakan Ersoy: "Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerine yönelik seyahat kısıtlamasının kaldırdığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla'yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA