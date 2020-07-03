Bakan Ersoy: "Almanya'nın seyahat uyarılarını kaldıracağını umuyoruz" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Almanya'nın seyahat uyarılarını kaldıracağını umuyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyet dün Almanya'ya çıkarma yapmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beraberindeki heyet dün Almanya'ya çıkarma yapmıştı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy bugün Bursa'da dünkü görüşmeleri değerlendirerek, "İnşallah bu ay içerisinde yeni bir değerlendirmeyle seyahat uyarılarının kalkacağını umuyoruz" diye konuştu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile beraberindeki heyet dün Almanya'ya çıkarma yaptı. Alman mevkidaşlarıyla birlikte bir araya gelerek 2'nci ve 3'üncü ülkelerle hava trafiğini aşamalı bir şekilde açmak için bir araya gelen heyet, Türkiye'de yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği turizm yerlerinin bölgesel sağlık verilerini sundu. Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında bulunan seyahat yasağı uyarısının değişmesi için bölgesel verileri Alman heyetine sunulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bazı açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dün Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakan Yardımcımız Emine Alp Meşe ile birlikte günübirlik bir Almanya ziyaretimiz oldu. Amaç; birlikte 3'üncü ve 2'nci ülkelerle hava trafiğini aşamalı bir şekilde başlatmak. Bu anlamda Çavuşoğlu hem Almanya Dışişleri Bakanı hem de İçişleri Bakanıyla bir görüşmesi oldu. Ben de turizmden sorumlu Bakan Yardımcısı Thomas Bareiss ve onun bağlı olduğu Ticaret Bakanı Peter Altmaier ile bir görüşmem oldu. Alman Robert Koch Enstitüsünün de istemiş olduğu bölgesel veri tanımlama sunumu vardı. Biz de verilerimizi sunum şekline getirmiştik hem o bölgesel verileri sunduk hem de 1 Haziran itibariyle adım atılan yeni normal ile birlikte geçiş dönemindeki günlük vaka veriler ile Almanların yoğun olarak ziyaret ettiği Antalya, Muğla ve Nevşehir gibi illerin bölgesel verileri verdik. Turizm bölgelerindeki verileri çok olumlu buldular. Bu bağlamda hedefimiz Almanya başta olmak üzere aşamalı bir şekilde hava trafiğinin açılması. Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında seyahat uyarısı bulunuyor. Bu veriler ile uyarının tekrar değerlendirileceğini bize ilettiler. İnşallah bu ay içerisinde yeni bir değerlendirmeyle seyahat uyarılarının kalkacağını umuyoruz" diye konuştu.

(Hakan Gönül - Halil Ataş - Mehmet Buldu/İHA)

Kültür ve Turizm Bakanı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Almanya'nın seyahat uyarılarını kaldıracağını umuyoruz' - Son Dakika

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