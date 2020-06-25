Bakan Ersoy: "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece meraklısının kitabaulaşmasından daha çok kitabı da gençlerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmak için böyle bir proje geliştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece meraklısının kitabaulaşmasından daha çok kitabı da gençlerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmak için böyle bir proje geliştirildi. Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak. Bu aynı zamanda kamu-özel sektör işbirliği açısından küçük ama çok pratik bir örnek. AVM'lere kültür faaliyetlerini yerleştirmeye çalışacağız" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk üç AVM kütüphanesinin açılışına katıldı. Başkent'te bir AVM içinde yapılan açılışta sahneye kurulan ekrandan canlı bağlantı ile iki AVM kütüphanesinin daha açılışı yapıldı. Açılış sonrası Bakan Ersoy ve beraberindeki protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek bilgi aldı. Kütüphanelerin yüzyıllardır bilgiyi, kültürü gelecek nesillere taşıyan en önemli köprü olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizim görevimiz toplumun kılcal damarlarına kadar bunu taşımak, en uzak noktalara kadar taşımak vatandaşlarımızla buluşturmak. Bakanlık olarak kurum olarak baktığımız zaman bin 186 kütüphanemiz var. Bu kütüphanelere ulaşamayan vatandaşlarımız için 53 tane gezici kütüphanemiz var. Bunları da vatandaşımızın ayağına götürerek bir şekilde kitapla, kütüphaneyle buluşmasını sağlıyoruz. Teknoloji geliştikçe, çağımız ilerledikçe e-kitap, 'Kütüphanem Cepte' gibi birçok dijital uygulamaları hayatımıza geçirerek vatandaşımızın, gençlerimizin kitapla buluşmasını sağlıyoruz" dedi.

"AVM'LERE KÜLTÜR FAALİYETLERİNİ YERLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Sosyal hayatın gelişmesiyle hayata, alışkanlıklara birçok yeniliğin dahil olduğunu ifade eden Ersoy, "Alışveriş merkezileri de ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Sadece meraklısının kitaba ulaşmasından daha çok kitabı da gençlerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmak için böyle bir proje geliştirildi. Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak. Bu aynı zamanda kamu- özel sektör işbirliği açısından küçük ama çok pratik bir örnek. Çok da hızlı sonuç alacağımız örnek. Hem biz kütüphanelerimizi daha yaygın hale getiriyoruz. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın olduğu her noktaya kitap götürmeyi sağlıyoruz. Hem de AVM'lerdeki trafiğe faydamız oluyor. AVM'ler birçok noktada halkın ihtiyaçlarını karşılayan buluşma noktaları haline geldi. AVM'lere kültür faaliyetlerini yerleştirmeye çalışacağız. Projeleri çeşitlendirerek geliştireceğiz. İlk etapta onlarca AVM ile görüşmeye başladık. Bugün üç tane kütüphaneyi hizmete açıyoruz. Eylül ayında üç tane daha geliyor. Diğer AVM'lerle de son noktaya gelmek üzereyiz birçoğuyla. İnşallah birkaç yıl içinde kritik noktalar başta olmak üzere olmak üzere birçok AVM'yi kütüphane ile buluşturacağız" diye konuştu.

Kütüphane açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Ankara Valisi Vasip Şahip, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Milletvekillerinden Zeynep Yıldız ve Emrullah İşler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti ve BBP İl Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Hülya Keklik - Emin Kuvat - Bayram Türüd/İHA)

Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:37 Kaynak: İHA

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