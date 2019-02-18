Bakan Ersoy: Amasya Turizmde En İddialı Şehirlerimizden Bir Tanesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek, "En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, biz de her türlü desteği vereceğiz" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya'nın kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek, "En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, biz de her türlü desteği vereceğiz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Amasya'ya geldi. Vali Osman Varol Ersoy'la görüşen Bakan Ersoy, daha sonra Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i ziyaret etti. Başkan Özdemir, Bakan Ersoy'a hüsnü hat yazmalı tablo hediye etti. Bakan Ersoy daha sonra Amasya'nın tarihi ve kültürel müze ve yapıtlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. 3 yıldır restorasyonu devam eden Sultan II. Beyazid Külliyesi ve Camii açılış törenine katılan Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, kentin kentsel ölçekli markalaşma kapsamına alındığını belirterek, "En iddialı şehirlerimizden bir tanesi bu konuda, biz de her türlü desteği vereceğiz. 3 tane önemli destinasyon yaratmışlar; kent merkezi, Yalıboyu Evleri ve Kral Kaya mezarları. Bunun yanında 2 tane daha büyük proje hazırlamışlar, o projeleri de çok düzgün ve ilkeli bir şekilde anlattılar. Çok başarılı ve mutlaka hayata geçirilmesi gereken projeler. Biz de Bakanlık ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak gerekli bütün katkıları bu projelere sağlayacağız. Bu şekilde turizmin burada hem daha uzun süreli, hem daha kalıcı bir şekilde tabana yayarak gerçekleşmesini sağlayacağız. Ben hepinizin huzurunda yerel yetkililerimizi belediye başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Bu değerli ecdat eserimizin açılışının hayırlara vesile olmasını ve bundan sonraki diğer kentlere de Amasya'nın örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.



Amasya İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun yaptırdığı duanın ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler Sultan II. Beyazid Külliyesi ve Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. Külliye ve camii gezen heyet, 3 yıl aradan sonra ilk namazı kıldı. - Amasya

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