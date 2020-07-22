Bakan Ersoy Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'ndeki onarım ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Ersoy, müzede yaptıkları incelemelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un da eşlik ettiği ziyarette ilişkin paylaşımında Ersoy, "Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzemizde gerçekleştirdiğimiz onarım ve restorasyon çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Yenilenen müzemizi yıl sonuna kadar yetiştirebilmek ve ziyaretçileriyle yeniden buluşturabilmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz." ifadesine yer verdi.