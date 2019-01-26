Bakan Ersoy Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili Bilgi Aldı
16 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'yı vuran afetle ilgili Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bilgi aldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Antalya
'yı vuran afetle ilgili Vali Münir Karaloğlu
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'den bilgi aldı. Bakan Ersoy, incelemelerde bulunmak üzere yarın Antalya'ya gidecek.
Şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum Antalya'da etkili olmaya devam ediyor. Günlerdir olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden Antalya'da bu sabah hortum faciası yaşandı. Sabah
saatlerinde saatteki hızı 133 kilometreye ulaşan hortum nedeniyle, havalimanında iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Bir uçak ve bir polis helikopterinin pervanesinde hasar meydana geldi. Faciada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, yarın incelemelerde bulunmak üzere turizmin başkenti Antalya'ya gidecek. Bakan Ersoy, bugün de Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
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