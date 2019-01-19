Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nı İnceledi
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Antalya
Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulundu.
Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali 1 ve tadilat çalışmaları devam eden Dış Hatlar Terminali 2'yi inceledi. Ersoy, Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş Genel Müdürü Deniz Varol
'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenileme ve genişletme çalışmalarının yapıldığı terminalin yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlanacağı bildirildi.
Ersoy'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem
Taş da eşlik etti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
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