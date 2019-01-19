Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nı İnceledi

Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nı İnceledi

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı'nı İnceledi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali 1 ve tadilat çalışmaları devam eden Dış Hatlar Terminali 2'yi inceledi. Ersoy, Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş Genel Müdürü Deniz Varol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenileme ve genişletme çalışmalarının yapıldığı terminalin yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlanacağı bildirildi.

Ersoy'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Antalya, Politika
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