Bakan Ersoy: "Aramızdaki iletişimi mezuniyetlerinizden sonrasında da sürdürebilmek için bizler elimizden gelen çabayı göstereceğiz"YTB Başkanı Abdullah Eren:"YTB, 2012 yılından itibaren 27 binin üzerinde öğrenciyi de burslandırmış durumda"ANKARA - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türkiye Bursları tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni' gerçekleştirildi.Ankara Ticaret Odası Congresium konferans salonunda düzenlenen '8'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni' Türkiye'de eğitim gören ve bu sene lisans ve yüksek lisans alanlarında mezuniyet sevinci yaşayan bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.ATO Congresium konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB Başkanı Abdullah Eren, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve üniversitelerinden mezun olan öğrenciler katıldı."Dünya 5'ten büyüktür düsturunun temsilcilerisiniz"Türkiye'de aldığı eğitimlerini tamamlayan öğrencilere hitap eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sevgili gençler, ne mutlu sizlere ki Türkiye'de almış olduğunuz eğitimi tamamlamış ve mezun olmaya hak kazanmış bulunuyorsunuz. Evinizden ayrılıp başka bir ülkede mezun olabilmek hiç de kolay bir şey değildir. Bunu başarabildiğiniz için bizler sizlerle iftihar ediyoruz, siz de kendinizle iftihar ediniz. Üniversite mezunu olarak artık hayatın bizzat içerisinde yer alıyorsunuz. Gördüğünüz dersler, okuduğunuz kitaplar, kurduğunuz arkadaşlıklar hayata bakışınızda önemli bir etken olacak. Sizlerin farkı; sizler en değerli yıllarınızda ağırlıklarından kurtulan ve yeryüzünün her noktasına kanat açan Türkiye'nin tecrübelerine birebir şahit oldunuz. Türkiye'nin son yıllardaki bu atılımlarının sayesindedir ki bugün burada sayısız ülkeden gelen öğrenciler aynı çatı altında mezuniyetlerini kutluyorlar. Sizlerin hayatınız boyunca unutamayacağız anılarınızda bu şekilde yer alabilmek Türkiye'nin en önemli kazanımlarıdır. Mezun olmak, eski Türkçe'de sadece diploma sahibi olmak değil, aynı zamanda bir şey yapmak için izinli olmak anlamına da gelir. Bir meslek sahibi olmanın, oluşturmanın, yapmanın, inşa etmenin, emek harcamanın sizler için zamanı gelmiştir. Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak, istihdam edilebilme şansınız şimdi daha yüksektir. Çünkü Türkiye Bursları sizlerin kariyer planlamalarınızın yanı sıra ülkelerinizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmuş ve sizlere de bu doğrultuda burs vermiştir. Ülkenizin; doktor, mühendis, iktisatçı, muhasebeci, sanatçı ve daha birçok kadrolarını sizler teşkil edeceksiniz. Türkiye'de aldığınız eğitimin yanı sıra hepinizin Türkçeyi en iyi şekilde öğrendiğinizi biliyorum. Dünyadaki etkinliği giderek artan Türkçemiz köklü ve zengin bir dildir. Uluslararası bir dil olma özelliğiyle de sizlere pek çok iş kapılarını aralayacağı inancındayım. Bu aynı zamanda Türkiye'yle bağlarınızı diri tutmanıza ve Türkiye'yle ülkeleriniz arasındaki münasebetlerine sizlerin de dahil olabilmenizi sağlayacaktır. Aramızdaki iletişimi mezuniyetlerinizden sonrasında da sürdürebilmek için bizler elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı onlarca ülkede gerçekleştirdiği mezun buluşmalarıyla Türkiye'den mezun olan ancak daha önce hiç karşılaşmamış insanları bir araya getiriyor. Bu da dünyanın neredeyse bütün ülkelerinden sizlerle aynı hususi tecrübeleri paylaşmış insanlarla küresel bir network kurmanız anlamına geliyor. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu uluslararası güç ve liderlik vasfı nefsi için değil, ülkesi ve milleti için gece gündüz çalışanların eseridir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin küresel ölçekte yürüttüğü insan merkezli politikalar kurtardığı ve iyiye, güzele doğru değiştirdiği milyonlarca hayatı unutmayın. Bilin ki; bu değerlere inandığınız sürece kendi ülkenizden başlayarak siz de birçok hayata dokunabilir, değiştirebilirsiniz. Sizler artık 'Dünya 5'ten büyüktür' düsturunun birer temsilcilerisiniz" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin gönüllü elçilerisiniz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlara hizmet üretmek için kuruldu diyerek sözlerine başlayan YTB Başkanı Abdullah Ercan, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza; 'Nerede bir vatandaşımız varsa nerede bir Türk varsa biz oradayız' diyerek hizmet üretmeye çalışıyoruz. İkinci faaliyet alanımız; soydaş ve akraba topluluklarına yönelik. Her ne kadar bugün 784 bin kilometre kare bir vatan toprağına sahipsek de bizler iyi biliyoruz ki gönül coğrafyası diye tabir ettiğimiz esasında hiçbir siyasi ve askeri termolojide karşılığı olmayan, başka bir ülkeye de nasip olmayan, Türkiye'nin dış politikasını kurgularken faydalandığı bu tabirden bu kavramsallaştırılmadan yola çıkarak hizmet üretmeye çalışıyoruz. Bugün buraya gelmemize vesile olan uluslararası öğrenci hareketliliği içerisinde de Türkiye Bursları programını da YTB, 2012 yılından beri devam ettirmekte. 2012 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Bursları programı görevini aldığından beri YÖK'le beraber Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını ciddi şekilde arttırdı. Bugün Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrenci var. Bunun 16 bini; milletimizin vergileri, devletimizin imkanlarıyla Yurtdışı Türkler Başkanlığı organizasyonunda burslandırılıyor ve bir kısmı bugün mezun oluyor. Bu sene 146 bin 600 başvuruyla rekor bir başvuru sayısına ulaştık. Yine YTB, 2012 yılından itibaren 27 binin üzerinde öğrenciyi de burslandırmış durumda. 1992 yılından itibaren 160 bin mezun öğrencimiz dünyanın dört bir yanında hizmet üretmeye devam ediyor. Bizler bu sene öğrenci kalitemizi arttırmak adına sınav yöntemini geliştirdik ve Afganistan'da ilk defa yüz yüze mülakatın yanı sıra bir yazılı sınav yaptık ve inşallah bu sınav marifetiyle de öğrenci kalitemizi arttıracağız. Uluslararası öğrenci hareketliliği bağlamında bu sene bir düşüncemiz de oldu; biz öğrencilerimizi yurtdışından getiriyoruz elbette başımızın üzerinde yerleri var ama üniversite imkanı dışında Türkiye'ye ilişkin, Anadolu irfanı dediğimiz değerlerin ne kadarını öğrenci kardeşlerimize veriyoruz düşüncesiyle de Uluslararası Öğrenci Akademisi projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda bu sene 4 bin öğrenciyi, önümüzdeki senelerde de daha fazla öğrenciyi bu akademiye dahil edeceğiz. Bu ekosistemin bir parçası olarak dünyanın farklı yerlerinde 25 tane mezun derneği oluşturduk. Bu mezun dernekleri aracılığıyla Türkiye'den daha önce mezun olmuş. Bulundukları bölgelerde karar almaya yönelik mekanizmalarda aktif bir şekilde yer alan büyüklerimiz ve kardeşlerimizi de mezun derneklerine dahil ettik. Nitekim bugün aramızda Irak'ın İletişim Bakanı, Afganistan Çalışma Bakan, farklı ülkelerden iş adamları, akademisyenler buradalar. Onlar da programımıza iştirak ediyorlar" dedi.YTB Başkanı Eren, mezun olan öğrencilere çok büyük bir emaneti yükleniyorsunuz ifadelerini kullanarak, "Sizler bizlere annelerinizin, babalarınızın, ülkelerinizin ve ülkelerinizin geleceklerinin emanetleri olarak geldiniz. Bizler de bu emanetlere sahip çıkmaya çalıştık. Şimdi Türkiye'de eğitiminizi tamamladınız ve ülkelerinize geri döneceksiniz. Çok büyük bir emaneti yüklenerek ülkelerinize geri döneceksiniz. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu, Türkiye'nin dünyanın umudu olduğu hususunu ülkelerinizde gönüllü birer elçilerimiz olarak devam ettireceksiniz" şeklinde konuştu."Biz kendimize iyilik yaparsak Türk kardeşlerimize de iyilik yapmış olacağız"Mezuniyet töreni için salonda bulunan bin 500 Türkiye burslusunu vekaleten konuşan Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Endonezya vatandaşı İmam Şafi, "Okuduğum bölüm zordu ama elimden geleni yaparak mezun oldum. Osmanlı tarihine ilgim lise yıllarında aldığım İslam Medeniyeti ve Kültür Tarihi dersiyle başladı. Bu yüzden liseyi bitirdikten sonra Türkiye'de tarih okumaya karar verdim. Başvuru, mülakat ve vize işlemleri derken memleketimden Endonezya'nın başkentine her seferinde 30 saatlik bir yolculuk yaptım. Türkiye ile memleketim arasındaki mesafe uzak olduğu için Türkiye'ye gelmeden önce; 'Bismillah' deyip 'lisans eğitimimi bitirmeden geri dönmek yok' niyetiyle yola çıktım. Türkiye'ye geldikten sonra yaz aylarında memleketime gidemediğim için ailemden uzak kalmanın üzüntüsünü yaşadım. Ancak Türkiye Bursları büyük bir aileydi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye okumaya gelen benim gibi kişilerle kardeşlik bağı kurdum, aile olduk. Bizler ülkemiz ve Türkiye arasında birer tarihi referans oluyoruz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz; biz kendimize iyilik yaparsak Türk kardeşlerimize de iyilik yapmış olacağız" diye konuştu.Mezuniyet töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okullarında başarı göstererek bölümlerini birinci tamamlayan 20 öğrenciyi tek tek tebrik ederek hediyelerini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kep atma törenine de katılarak, "Kepleri havaya atmak adettendir. Dikkat edin keplerinizi havada karıştırmayın" ifadelerini kullandı.