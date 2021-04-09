- Bakan Ersoy, Arnavutluk'ta Karavasta Milli Parkı'nı gezdi- Ersoy: "Arnavutluk, yatırım fırsatları çok fazla olan bir ülke" - Son Dakika

- Bakan Ersoy, Arnavutluk'ta Karavasta Milli Parkı'nı gezdi

Ersoy: "Arnavutluk, yatırım fırsatları çok fazla olan bir ülke"

TİRAN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'un Divjaka kentindeki Karavasta Milli Parkı'nı gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2 günlük resmi bir ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'ta temaslarını sürdürüyor. Ziyaretinin ikinci gününde Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile birlikte Divjaka kentinde Karavasta Milli Parkı'nı gezen Bakan Ersoy, enformasyon merkezini de ziyaret ederek bölge hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bölgeye 360 derece bakış sağlayan kuleyi gezdikten sonra basına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin Arnavutluk ile çok eski ilişkileri olduğuna dikkat çekerek ortak Arnavutluk ve Türkiye'nin ortak geçmişi olan iki büyük toplum olduğunu söyledi. Bakan Ersoy konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten gelen ilişkilerimizi artırmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için ikili protokollerle anlaşmalar yapıyoruz. Bu bağlamda Türkiye Kültür Bakanlığı ile Arnavutluk Kültür Bakanlığı arasında bir kültür protokolü hem de turizmi geliştirmek ile ilgili bir turizm protokolü hazırlanmıştı. Bu ziyaret sırasında imzaları attık. Başbakan Edi Rama ile de görüşme fırsatımız oldu. Arnavutluk Avrupa Birliğine aday ülke ve yakında birliğe girmesi bekleniyor. Aynı zamanda da yatırım anlamında fırsatları çok fazla olan bir ülke. Bu bağlamda da Türk yatırımcılarını buraya davet ediyorlar. Yatırım fırsatları özellikle turizm konusunda çok büyük potansiyelleri var. Birçok çalışma da yapmışlar. O çalışmaları görme fırsatımız oldu hem de kendileri Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'deki turizm konusunda yapmış olduğu kurumsallaşma ve çalışmaları yerinde gözlemleyecekler. Kendi ülkelerine nasıl uygulayabilirler, onlara bakacaklar. Türk yatırımcıları ve Türkiye'yi davet etmek istiyorlar. Bugün sırasında bize de olası potansiyel yatırım fırsatlarını ve bölgelerini gösterme fırsatı buldular. Bundan sonra da iki ülke arasındaki trafiği artarak devam etmesi için gereken bütün çalışmaları ortaklaşa gerçekleştireceğiz."

Bakan Ersoy milli parkı ziyaretinin ardından ve beraberindeki heyet ile Arnavutluk'tan ayrıldı.