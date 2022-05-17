Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

17.05.2022 10:36
Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmasına ilişkin, "İki havalimanı da (İstanbul ve Atatürk) aynı hava koridorunu kullanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Havalimanı'nın pistlerinin yıkılmasına ilişkin, "İki havalimanı da (İstanbul ve Atatürk) aynı hava koridorunu kullanıyor. Teknik olarak ikisine aynı anda iniş ve kalkış yapılamıyor. ya birini açık tutacaksınız ya da diğerini..." dedi.

Bakan Ersoy, telefonla FOX TV canlı yayınına bağlanarak, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı hava koridorunu kullandığına işaret ederek, "Atatürk Havalimanı'nın potansiyeline baktığımız zaman, 3 pisti olmasına rağmen 1,5 pist verimliliğinde kullanılabiliyordu. Yeni yapılan İstanbul Havalimanı ise 6 pist potansiyeline sahip olup paralel planlanması sebebiyle tamamı eş zamanlı kullanılabiliyor. İki havalimanını kıyasladığımız zaman İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi 4 kat daha yüksek." ifadelerini kullandı.

"Avrupa yakasında gelecek 100 yıl yeni bir havalimanına ihtiyaç yok"

İstanbul'un önemli bir hub noktası ve Türk Hava Yollarının büyüyen bir hava yolu şirketi olduğu için kapasitesi yüksek yeni bir havalimanına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Ersoy, "İstanbul'a yeni bir havalimanı gerekiyordu. 6 pistin aktif kullanıldığını düşünürsek, gelecek 50 yıl hatta 100 yıl herhangi bir havalimanına Avrupa yakasında ihtiyaç yok, kapasiteyi fazlasıyla karşılayacak seviyede." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'nda bir pistin acil durumlar için açık tutulacağına dikkati çekerek, "Atatürk Havalimanı'nın bundan sonra 1 taneden fazla piste ihtiyacı hiçbir zaman olmayacak. Sadece sağlık sebebiyle ve yahut fuar vesaire gerekçelerle acil ve özel inişler için kullanılabilir. Çünkü oraya iniş yaptığınız zaman İstanbul'daki trafiği durdurmanız gerekiyor." dedi.

Yedek pistin açık tutulduğunu, deprem gibi acil durumlarda her zaman kullanılabileceğini vurgulayan Ersoy, eski havalimanı açıkken dahi bütün pistlerinin aktif olarak kullanılamadığı ve yıkılan pistin yeni havalimanının yaklaşma koridoruna giren pist olduğu bilgisini verdi.

"Yeni havalimanından 400-500 noktaya da direkt uçuş bağlayabilirsiniz"

Ersoy, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya kenti olan İstanbul'un daha fazla Atatürk Havalimanı'yla, havalimanı statüsünde devam etme şansı yoktu. İstanbul Havalimanı, şu anda dünyanın en iyi havalimanı ve 6 pisti aktif kullanılıyor. Dünyada eşi benzeri yok. Aynı anda 6 uçak iniş yapabiliyor, kalkabiliyor. Biz eğer bunu (İstanbul Havalimanı'nı) açmamış olsaydık, bundan sonra zaten Atatürk Havalimanı slotları geri çevirmeye başlayacaktı. Şu anda yeni havalimanından 400-500 noktaya da direkt uçuş bağlayabilirsiniz."

İki havalimanının aktif kullanılamayacağının basit bir araştırmayla dahi öğrenilebileceğini dile getiren Ersoy, Atatürk Havalimanı taşınırken turizmi de ilgilendirdiği için hem Türk Hava Yollarını hem de hava trafiğini yakından takip ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı açılırken iki havalimanının da kullanıldığı test uçuşlarının yapıldığını ve hava koridorlarının çakışması nedeniyle bu uçuşların en fazla 16-20 uçuşla sınırlandırılmak zorunda kalındığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin yıkılmasına ilişkin soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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