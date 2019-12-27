Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Bakan Ersoy yayımladığı mesajda, "Bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından birini yeniden anarken, esasında aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek kazandığı, dünya tarihinde bağımsızlık adına verilmiş en şanlı mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı her ayrıntısıyla anlama, bu mücadelenin temsil ettiği tüm değerleri yaşatma ve geleceğe eksiksiz aktarma sorumluluğumuzu da bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:16 Kaynak: İHA
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