Bakan Ersoy'dan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yılı mesajı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, mesajında, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi ile milli fikirlerin masaya yatırıldığını, ortak bir irade ile hareket edileceğinin karara bağlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda ancak ve ancak milletin topyekün desteği alınırsa başarılı olunabileceğini en başından belirtmiş ve şimdi o destek mutlak olarak tesis edilmişti. 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen, Atatürk'ün ve Temsil Heyeti'nin şahsında işte bu milli iradeydi. Ankara artık Türk milletinin sesi, sevk ve idare merkezi idi. Bu gelişten sadece dört ay sonra yüce Meclisimizin kurularak, egemenliğin tek sahibinin kayıtsız, şartsız millet olduğunun ilanı, resmi olmasa da Ankara'nın başkent olduğunun da ilanıydı. Unutmamak gerekir ki başkent, milletin kendisini dolayısıyla onda vücut bulan tüm değer ve varlığı temsil eden bir ifadedir. Atatürk'ün 101 yıl önce Dikmen sırtlarından giriş yaptığı gün Ankara işte bu kimliği kazanmıştı ve bir asrı geride bırakırken ilk günkü gurur ve heyecanla onu taşımaya devam etmektedir. Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum."