Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Atatürk'ün yayınlanmamış görüntüsünü "10 Kasım" mesajında paylaştı
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Atatürk'ün yayınlanmamış görüntüsünü '10 Kasım' mesajında paylaştı

Bakan Ersoy, Atatürk'ün yayınlanmamış görüntüsünü "10 Kasım" mesajında paylaştı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüsünü 10 Kasım nedeniyle paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüsünü 10 Kasım nedeniyle paylaştı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü, vefatının 81'inci yılında Bakan Ersoy'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, Ata'nın en sevdiği türkülerden olan Selanik Türküsü'nün "O bizim buluşmalarımız yarim mahşere kaldı" dizeleriyle bir anma videosu paylaştı.

EGE VAPURU'NDAN 43 SANİYELİK YAYINLANMAMIŞ GÖRÜNTÜ

Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan yeni görüntüde, Atatürk'ün Ege Vapuru'nda hiç yayınlanmamış 43 saniyelik kaydı yer alıyor. Ata'mızın, genç Cumhuriyetin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiği Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen vapur içerisinden görüntü ilk kez bu yıl Türk halkıyla buluştu. Atatürk'ün çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve başyaveri Cevat Abbas Gürer ile Trabzon'da Ege Vapuru içerisinde yer alan görüntü 1930 yılının Kasım ayına ait.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 10 Kasım'a bir gün kala paylaştığı görüntüdeki Selanik Türküsü'nü de İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Burcu Soysev seslendiriyor.

Görüntü paylaşımı Bakan Ersoy'un, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." mesajıyla bitiyor.

"ATATÜRK'ÜN EŞSİZ MİRASININ SORUMLULUĞUNU HAKKIYLA TAŞIYACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ayrıca yayımladığı mesajında ise Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu hakkıyla taşıyacaklarını söyledi.

BAKAN ERSOY, BASIN KURULUŞLARINA İLETTİĞİ MESAJINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Türk milletinin birlik içinde, varlık ve istiklal mücadelesini kazanmasına üstün askeri kabiliyeti ve sarsılmaz iradesi ile liderlik eden; millet iradesinin mutlak tecellisi yolunda "Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir." düsturuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasını temin eden ve milletimizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesi için gerekli temelleri atarak, izlemesi gereken yol ve yöntemleri ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yıldönümünde derin bir saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Atatürk'ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim."

(Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Ersoy, Atatürk'ün yayınlanmamış görüntüsünü 10 Kasım mesajında paylaştı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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