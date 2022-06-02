Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı

02.06.2022 19:59
Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı

İdris TİFTİKCİ / Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisi Ayağımdaki Diken AKM Galeri'de düzenlenen davetle açıldı.

İdris TİFTİKCİ/ Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisi Ayağımdaki Diken AKM Galeri'de düzenlenen davetle açıldı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın otobiyografik sergisi Ayağımdaki Diken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlere sunuluyor. Koçan'ın 44. kişisel sergisi olma özelliği taşıyan Ayağımdaki Diken, Atatürk Kültür Merkezi Galeri'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen davetle açıldı. Sanatçının 70'inci yaşı vesilesiyle hayata geçirdiği sergi, 28 Temmuz'a kadar AKM Galeri'de gezilebilecek.  İlk kez 2017 yılında Bayburt'un Bayraktar köyünde yer alan Baksı Müzesi'nde sergilenen Ayağımdaki Diken Anadolu'dan merkeze bir öneri olarak geliyor ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kültür-sanat merkezi AKM'de sanatseverlerle buluşuyor. Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü gibi çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olan Hüsamettin Koçan, sanatsal üretimle geçmişe ayna tuttuğu Ayağımdaki Diken'i, geri dönmenin imkansızlığıyla yüzleşmenin yeniden inşası olarak tanımlıyor. Sanatçının kişisel tarihinin izlerini sürerek kendi çocukluğuna ve Baksı'ya uzandığı Ayağımdaki Diken; göç olgusu, masal dünyası, değişim, tükenmeyen umutlar ve geleceğe başlama gibi temalara odaklanıyor.


Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı
Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı
Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı
Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı
Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı
YORUMLAR
500
Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi Bakan Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' sergilerini gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Fresh Ankara' çağdaş sanat sergisini gezdi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Fresh Ankara' çağdaş sanat sergisini gezdi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:26:25. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy Ayağımdaki Diken sergisine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement