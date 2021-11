Bakan Ersoy, Azerbaycan'da Nizami Gencevi Uluslararası Forumu'na katıldıErsoy: "Bir olup binlerce yıllık mirasımızı beraber omuzlayacağız" - Son Dakika

- Bakan Ersoy, Azerbaycan'da Nizami Gencevi Uluslararası Forumu'na katıldı

Ersoy: "Bir olup binlerce yıllık mirasımızı beraber omuzlayacağız"

BAKÜ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Forumu'na katıldı. Bakan Ersoy yaptığı konuşmada, Türk dünyasının gönül bağlarını, kültür köprülerini, tarih yarenliğini oluşturmuş kişilere sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bir olup binlerce yıllık mirasımızı beraber omuzlayacağız" dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Bakü Valiliği'nin organizasyonuyla Azerbaycanlı düşünür ve şair Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Nizami Gencevi: Kültürler Arası Köprü" isimli uluslararası forum, önde gelen uluslararası akademisyenleri, araştırmacıları ve bilim adamlarını bir araya getirdi.

Forumu'nun resmi açılış törenine Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Ahmedovich Nazarbekov ve Rusya Federasyonu Uluslararası Kültürel İşbirliği Başkanı Özel Temsilcisi Mikhail Shvydkoy katıldı.

Nizami'nin sadece şair ve düşünür olmadığını vurgulayan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, "Nizami aynı zamanda bir köprü rolünü oynuyor. Onun eserleri, faaliyetleri bize bıraktığı miras, edebi ve felsefi miras, Hindistan'dan Avrupa'ya kadar kapsayan bir coğrafyada köprü rolünü oynadı ve hakları ve medeniyetleri birbirine yaklaştırdı" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Tarih, Türk milletinin öyle insan hazinelerini sayfalarında ölümsüzleştirmiştir ki hayatları, duruşları, fikirleri, söylem ve eserleri ile dünya döndükçe bize yol ve yönümüzü göstermeye devam ettirmektedirler. Bunun da ötesinde kaybolmuş insanlığa, samimiyetle doğruyu arayanlara rehber olmayı sürdürecekler. Hem millet olarak hem insan olarak özümüzü idrak etmemizi dün sağladıkları gibi, bugün ve gelecekte de bunun teminatı olmaya devam edecekler. İşte onlardan biri olan ve bugün burada, aziz hatırası ile bir kez daha bizi bizimle buluşturan Nizami Gencevi'yi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Nizami Gencevi kimdir sorusunun cevabı çok geniş bir kapsama sahiptir. Zira öncülüğü, özgünlüğü ve estetiği ile birçoklarına edebiyatın kapılarını açmasının yanında astronomi, felsefe, coğrafya, tıp ve matematik ilmiyle donanmış, yedi dil bilen bir alim, şiirinin yanına musikiyi de koyabilmiş çok yönlü bir sanatkar, saray kapıları ardına kadar kendisine açılmışsa da mütevaziliği ve halkın içinde yaşamayı seçen bir derviş ruhtur Gencevi" diye konuştu.

"Türk milleti bu büyük atasının emanetlerine gururla sahip çıkmaya devam edecektir"

Nizami Gencevi'nin beyitlerinde aşkın en zarif ve derin halini, insanların varlığından haberdar olmadığı yeni anlamlar bulmasını sağladığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Öyle tasvirleri vardır ki size kelimelerle tablo çizer. İnsanın duygu ve düşünce dünyasını öylesine iyi çözümlemiştir ki bütün sıfatlarının ötesinde kamil insan olduğunu görebilirsiniz. Elbette Allah aşkıyla Peygamber nurunda yol aldığını, tasavvufi bir dünya görüşüyle yaşadığını da dervişane tutumlarından biliyoruz. İnsana verdiği yüksek değer ve gösterdiği saygı, hoşgörü ve kardeşlik anlayışı, hayatın kutsiyeti, haksızlıkla tavizsiz mücadele görüşü gibi hususlar, öğrenilmesi zaruri dersler gibi beyitlerinden beşeriyete akmaktadır. Velhasıl Nizami Gencevi, kalbinde ve zihninde çetrefilli düşüncelerin tetkikini yapmış, ulaştığı sonuçları gerek duygu gerek fikir olsun kelimelere eşsiz bir şekilde nakşedip insanlığa miras bırakmıştır. Türk milleti bu büyük atasının emanetlerine gururla sahip çıkmaya ve onları şevkle nesilden nesile aktarmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Bir olup binlerce yıllık mirasımızı beraber omuzlayacağız"

Türk dünyasının gönül bağlarını, kültür köprülerini, tarih yarenliğini oluşturmuş kişilere sahip çıkılması gerektiğini belirten Ersoy, "Aksi takdirde bizi bir ve bütün kılan bu benzersiz insanlar ya unutulup gider yahut köklerinden koparılıp kendi milletine yabancılaşır, kültürümüze, tarihimize ve birliğimize karşı hasmane söylemlerin öznesi olurlar. Ne atalarımıza ne de çocuklarımıza böyle bir vebalin hesabını veremeyiz. Bir olup binlerce yıllık mirasımızı beraber omuzlayacağız. İşte bugün Nizami Gencevi'yi anmakla geçmişe vefa göstermenin yanında bir umudu ve güvenceyi de geleceğe taşımaktayız. Bizi geçmişimizden koparmak, birbirimizden ayrıştırmak için çabalayan çevrelere inat, tarihle yaşıt varlığımızın her bir zerresini ve Asya'dan Avrupa ve Afrika'ya kadar o varlığın içine nice değerler ve zenginlikler katmış her bir büyüğümüzü bileceğiz, anlayacağız ve anlatacağız. Herkes bilsin ki geçmişimizin görkemi her ne olursa olsun inşallah geleceğimizin büyüklüğünde kendini yeniden bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere açılmasında Nizami Gencevi'nin sadece Azerbaycan'ın değil Türk toplumunun ortak filozof, şair ve ilim adamlarından biri olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sadece Türk toplumunun da değil dünya insanlığını anlatan, insanlık için gerekli olan alt kültürün neler olması gerektiğini çok iyi anlatan, çok iyi savunan çok önemli bir değerdi. Türk toplumunun farklı farklı kültür bahçeleri var. Bu kültür bahçeleri birleştiği zamanda günümüzdeki büyük Türk toplumunu oluşturuyor. Burada Nizami Gencevi'nin büyük bir payı var. Biz değerlerimize sahip çıktıkça, o değerlerimizi gelecek nesillere aktardıkça Türk toplumunun gelecekte de birlik içinde yaşamasını sağlayacağız. Bu bağlamda böyle etkinliklerin önemini, kıymetini bilmeliyiz. Çok değerli etkinlikler. Önemli olan bu sahip olduğumuz hazineyi gelecek nesillere aktarmak. Çok iyi bir organizasyon gerçekleştirmiş Azerbaycan Kültür Bakanlığı. Kendilerine yaptıkları bu organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah nicelerini Türk devletleri içerisinde hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi.

"Nizami Gencevi Uluslararası Forumu"

Nizami Gencevi Uluslararası Forumu'na 15 ülkeden 40'tan fazla bilim insanı ve uzmanın yanı sıra hükümet yetkilileri, yüksek öğretim kurumlarının başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve diplomatik temsilciler katılıyor.

26 Kasım'a kadar devam edecek forum kapsamında, "Nizami'nin Orta Doğu'daki siyasi ve sosyal gelenekler üzerindeki etkisi", "Nizami Gencevi: modern dünyaya bakış", "Nizami'nin dünya edebiyatı ve kültürü üzerindeki etkisi", "Hamse diyaloglarının rolü", "Sovyet döneminde Nizami'nin araştırması" konulu paneller düzenlenecek. Forum kapsamında çeşitli panel tartışmaları, sunumlar, ikili toplantılar, kitap sunumları, kültürel ve diğer etkinlikler de yapılacak.