Bakan ersoy: barış pınarı harekatı çok iyi yönetildi

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BAKAN ERSOY TURİZM ÇALIŞTAYINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman'da Türkiye Petrolleri (TP) Turizm Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay sonrasında gazetecilere konuşan Bakan Ersoy, "Adıyaman'ı gezdik ve fikir sahibi olduk. Adıyaman'ın sorunlarını dinledik. Çözüm projesi hazırladık üç yıllık projelendirme yapacağız. Özellikle sayın valimiz ve il özel idare ile birlikte projelendirme yapılacak. 2020- 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan bu projelendirmeyi kapsayan özellikle Nemrut Dağı, Kahta Kalesi ve Cendere Köprüsü, eski Kahta Kalenin onarımı gibi bu noktalarda ağırlık verilecek. Nemrut'da biliyorsunuz, uzun zamandır gündemde olan ve çok sorulan raylı sistem projesi var. Projeyi bu sene hızlandıracağız ve UNESCO'da projeyi onaylarsa hızlı bir şekilde yatırımlara başlayacağız. Hayata da geçireceğiz. Su, şu anda taşımalı sistemde yürütülüyor ama aynı proje dahilinde gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Nemrut öncelikli ilgi alanımıza giriyor. Ama bu Perre, özellikle ilgi çekecek noktalarından biri. Adıyaman bütün bunlar bir eylem planı çerçevesinde bir ay içinde bölge valimiz koordinatörlüğünde hazırlanacak. Turizm Bakanlığımızda bu projeler bir daha değerlendirilecek ve yıllık ne kadar bir kaynak gerekiyorsa proje dahilinde biz aktarmaya başlayacağız. 2022'ye kadar her yıl Adıyaman'a turist sayısını arttırarak hak ettiği turizmi yerlerini sahip olacak bir şehir haline getirmeye kararlıyız. Adıyamanlılar da istekli, projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, temaslarının ardından kenetten ayrıldı.

ADIYAMAN (DHA)