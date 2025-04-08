Bayram tatilinde tarihi yerlere yoğun ilgi - Son Dakika
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Turizm

Bayram tatilinde tarihi yerlere yoğun ilgi

Bayram tatilinde tarihi yerlere yoğun ilgi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinde tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden yüz binlerce kişinin tarihle buluştuğunu belirtti. Bakan Ersoy, bayram tatilinin turizm sektörüne olan katkısını da vurguladı.

08.04.2025 15:19
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı tatili süresince müze ve ören yerlerine yönelik ziyaretçi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, 9 günlük bayram tatilinde toplam ziyaretçi sayısının 1 milyon 50 bin 215'e ulaştığını duyurdu.

Bakan Ersoy'un paylaşımı şöyle:

9 günde 1 milyonu aştık! Bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerimize olan büyük ilgi kültürel mirasımıza verilen değerin en güzel göstergesi oldu. Sadece 9 günde müze ve ören yerlerimizi 1 milyon 50 bin 215 ziyaretçi gezdi.

En çok ilgi gören ilk 15 müzemizi ise toplam 584 bin 380 kişi ziyaret etti.

Bakan Ersoy: Bayram tatilinde yüz binler tarihle buluştu

1- İzmir Efes Ören Yeri

2- Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri

3- Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri

4- Paşabağlar Ören Yeri

5- Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

6- Nevşehir Göreme Ören Yeri

7- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri

8- İstanbul Galata Kulesi

9- Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

10- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri

11- Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yeri

12- Ankara Cumhuriyet Müzesi

13- Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri

14- İstanbul Arkeoloji Müzesi

15- Çanakkale Troya Ören Yeri

Kültürle büyümeye, tarihimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz.

Bakan Ersoy: Bayram tatilinde yüz binler tarihle buluştu

EN FAZLA ZİYARETÇİ EFES VE GÖBEKLİTEPE'YE

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, 29 Mart – 6 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince İzmir Efes Ören Yeri 81 bin 264 kişiyle en fazla ziyaret edilen nokta oldu. Onu 71 bin 388 ziyaretçiyle Göbeklitepe, 64 bin 21 ziyaretçiyle Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri takip etti.

Ziyaretçi sayılarıyla dikkati çeken diğer müze ve ören yerleri ise şöyle:

Paşabağlar Ören Yeri: 53 bin 792

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi: 49 bin 67

Nevşehir Göreme Ören Yeri: 46 bin 780

Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri: 30 bin 213

İstanbul Galata Kulesi: 27 bin 90

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi: 25 bin 995

Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri: 25 bin 768

Mersin Silifke Cennet Cehennem Ören Yeri: 24 bin 647

Ankara Cumhuriyet Müzesi: 24 bin 591

Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri – Belisırma Girişi: 23 bin 444

İstanbul Arkeoloji Müzesi: 20 bin 46

Çanakkale Troya Ören Yeri: 16 bin 274

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Bayram tatilinde tarihi yerlere yoğun ilgi - Son Dakika

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