Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu çalışmalarının 2020 yılı içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi. Bakan Ersoy, proje güzergahı üzerinde yer alan tarihi binaların da sahiplerinden kiralanarak restorasyon çalışmalarının yapılacağını belirtti. Açıklamalarında Galataport Projesine de yer veren Bakan Ersoy, projede ilk geminin 5 Nisan'da yanaşacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı. Açıklamalarında Galataport Projesine de yer veren Bakan Ersoy, projede ilk geminin 5 Nisan'da yanaşacağını belirtti. Galataport Projesi ile beraber başta Karaköy olmak üzere Beyoğlu Kültür Yolu hattında bir turizm canlanmasının olacağını ifade etti. Bakan Ersoy, "Galata Kulesi meydanını turizm açısından daha değerli hale getirmek istiyoruz. Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında bu meydanda bazı kamulaştırmalar olacak. Burası aslında İstanbul'un ilk meydanıdır. Maalesef daha sonra aykırı yapılaşmalardan dolayı meydan olma özelliğini kaybetmiş. Tekrar eski özelliklerini kazandıracağız. Burası kültür ve sanatla da öne çıksın istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRK KÜLTÜR MERKEZİMİZ FAALİYETE GEÇECEK"

Galata Meydanı'nda yıl boyunca etkinliklerin olacağını belirten Bakan Ersoy, "Beyoğlu Evlendirme Dairesini de Tarık Zafer Tuna Kültür ve Sanat Merkezi haline getiriyoruz. Proje hazırlıklarımızı tamamladık. Sanatsal filmlerin gösterileceği sinema salonları olacak. Bu yıl içerisinde Atlas Pasajı ve Atlas Sinemasının Restorasyonu ile ilgili bir çalışmamız var. Bu yıl içinde bunu hayata geçireceğiz. Haziran'dan sonra çok amaçlı bir salonu hizmete alacağız. Bundan sonra filmlerinden galaları burada olacak. Çok amaçlı salon olacak. Galeriler olmak üzere sanatsal faaliyetler burada olacak. Türk Kültür Merkezimiz faaliyete geçecek" dedi.

"TARİHİ BİNALAR İLE İLGİLİ DE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Beyoğlu Kültür Yolu projesinin detaylarını paylaşan Bakan Ersoy, "Galataport'tan başlayıp, Galata Kulesi'nden Tarık Zafer Tuna'dan Beyoğlu'na bağlanmış Beyoğlu Kültür Yolu'nu takip ederek Atlas Pasajından Atatürk Kültür Merkezi'ne bağlamış olacağız. Böylelikle kültür yolumuz faaliyete geçecek. Tarihi binalar ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çok zor durumda olan binalarımız var. Sahipleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu meydanda bulunan vakıflara ait binaları bakanlık olarak biz işleteceğiz. Halkımızın kullanımına açacağız" açıklamasına yer verdi.

"BEYOĞLUN'DA KIRMIZI HALILARI BOL BOL GÖRECEKSİNİZ"

Bakan Ersoy daha sonra Galata Meydanında bulunan esnafları ziyaret etti. Bir sokak sanatçısının kendisi için çaldığı kemanı dinledi. Kendisini takip eden vatandaşlar ile öz çekim gerçekleştirdi. Daha sonra ise basın mensupları ile Beyoğlu Kültür Yolu projesinin güzergahını gezdi. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Ersoy, "Beyoğlu'nda kırmızı halıları bol bol göreceksiniz. Güzergah üzerinde yer alan eski binaları da restorasyon edeceğiz. Sahiplerinden kiralayacağız. Proje bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Kültür Merkezileri hepsi bu yıl içerisinde hayata geçecek. Bizim amacımız meydanı amfi tiyatro şeklinde kullanmak istiyoruz. Özel sektörümüz ve bakanlığımızın etkinlikleri burada olacak" ifadelerine yer verdi.

Bakan Ersoy'a Vakıflar Bölge Müdürü Mürsel Sarı, bakan yardımcıları, protokol üyeleri de eşlik etti.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)