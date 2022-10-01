BAKAN ERSOY BEYOĞLU'NDA 'FOTOMARATON'A KATILDI - Son Dakika
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BAKAN ERSOY BEYOĞLU'NDA 'FOTOMARATON'A KATILDI

01.10.2022 13:44

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 'fotomaraton' etkinliğine katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 'fotomaraton' etkinliğine katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'da düzenleniyor. İstanbul'daki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde düzenlenen 'fotomaraton' ile başladı. Etkinlikte, 2 bin 500 fotoğrafsever, AKM, Şişhane Meydanı ve Galataport'ta 6 saat süresince fotoğraf çekecek. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, fotomaratonun Taksim temasını açıklayarak, fotoğrafseverler ile Atatürk Kültür Merkezi önünde fotoğraf çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, "Başta İstanbul, Türkiye ve daha sonra tüm dünyaya yayılıyoruz. Güzel sarı tişörtlerinizi de giymişsiniz. Arılar gibi dağılacaksınız ve İnşallah İstanbul'da bizim etkinliğimizde fark edemediğimiz, görüp de göremediğimiz, yönlerini fotoğraflayıp hızlı bir şekilde herkese ulaşmasını sağlayacaksınız. Bu sene Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çok daha şenlikli ve organize şekilde, her sene düzeni oturarak devam ediyor. Çok da güzel bir başlangıç olduğu için, yavaş yavaş tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Bu sene etkinlikler Çanakkale'de başladı, Konya'yla devam ettik. Şimdi İstanbul Beyoğlu Kütür Yolu Festivali, Başkent Kültür Yolu Festivali ve Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'yle beş etkinliğe çıktı. İnşallah her sene beş şehir daha ilave ederek, tüm Türkiye'ye hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral da kısa bir konuşma yaparak, fotoğraf meraklılarına detay ve dikkatin önemli olduğunu ifade ederek, 'Kadrajınız bol olsun' sözleriyle destek verdi.

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Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY BEYOĞLU'NDA 'FOTOMARATON'A KATILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN ERSOY BEYOĞLU'NDA 'FOTOMARATON'A KATILDI - Son Dakika
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