Bakan Ersoy: "Birkaç Dokunuşla Isparta Zaten Çok İyi Bir Yol Alabilir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Isparta'nın turizm potansiyeli bulunan iller arasında yer aldığını belirterek, "Öncelikli olarak teleferik projeleri olsun, Davraz'la ilgili planlamaları olsun ve doğa turizmiyle ilgili planlamaları olsun onları hızlı bir şekilde bakanlık olarak...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Isparta'nın turizm potansiyeli bulunan iller arasında yer aldığını belirterek, "Öncelikli olarak teleferik projeleri olsun, Davraz'la ilgili planlamaları olsun ve doğa turizmiyle ilgili planlamaları olsun onları hızlı bir şekilde bakanlık olarak destek vereceğiz. Hak ettiği yabancı turist trafiği payını alması için gerekli katkıları bakanlık olarak yapacağız. Birkaç dokunuşla Isparta zaten çok iyi bir yol alabilir" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi toplantı ve programlara katılmak üzere Isparta'ya geldi. Kente havayolu ile gelen Bakan Ersoy, Süleyman Demirel Havalimanı'ndan karayolu ile şehir merkezine geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Isparta Valiliğini ziyaret etti.



Valilik önünde daire müdürleri tarafından karşılandıktan sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Geleneksel Türk süsleme ve el sanatları" sergisini gezdi. Bakan Ersoy, daha sonra makamda Vali Ömer Seymenoğlu'ndan bir süre brifing aldı.



Bakan Ersoy'a, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve parti yöneticileri eşlik etti. Valilik çıkışında yaya olarak beraberindekilerle birlikte AK Parti İl Başkanlığı binasına giden Bakan Ersoy, esnaf ziyaretleri yaparak, hayırlı işler dileklerinde bulundu.



Turistlerle İngilizce sohbet etti



Bakan Ersoy Tarihi Üzüm Pazarı'nda karşılaştığı turistlerle İngilizce sohbet ederek, gezip gördükleri yerlerle ilgili sorular sordu. Bakan Ersoy daha sonra Kaymakkapı Meydanı'nda kurulan çadırda yer alan, satışından elde edilecek geliri şehit ailelerine bağışlanacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da düğüm attığı Türk bayrağı motifli halıya ilmek attı.



"Birkaç dokunuşla Isparta çok iyi bir yol alabilir"



Bakan Ersoy daha sonra AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yenilenmiş turizm hedeflerini yakalayabilmek adını turizmin 81 ile yayılması gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde gezilerimiz devam ediyoruz. Bugünde Isparta'dayız. Isparta'nın kendine has özellikleri var. En önemli özelliği, yılda 14 milyon yabancı turist alan havalimanına çok yakın bir noktada. En büyük sıkıntı turizm bölgelerinde havaalanı olması yeterli değil, hava trafiğinin olması gerekiyor. Şu anda Antalya'ya çok yakın olması, yaklaşık bir buçuk saatlik mesafede olması ve yılda 14 milyon yolcu alan bir merkeze yakın olması Isparta'nın en büyük avantajı. O açıdan Isparta'nın turist potansiyeli çok hızlı bir şekilde tanıtıp, gerekli birkaç yatırımı yaparak bu trafikten pay almasını sağlamak mümkün. Her şeyden önce Antalya açısından da faydalı. Çünkü, biz Antalya'da turizmini 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki işletmelerin, otellerin 12 ay açık kalmasını istiyoruz. Bu açıdan Isparta'nın doğa turizmiyle, kış turizmiyle etkisini düşündüğümüz zaman özellikle trafiğin az olduğu kış aylarında hava trafiğinin artmasında çok büyük fayda sağlayacaktır Antalya'ya. Birkaç saattir gezilerime başladım. İhtiyaç olan projeleri belediye başkan adaylarımız sundu. Biz kendileriyle beraber zaten seçimden sonra çok yoğun bir şekilde onların projelerini hayata geçireceğiz. Öncelikli olarak teleferik projeleri olsun, Davrazla ilgili planlamaları olsun ve doğa turizmiyle ilgili planlamaları olsun onları hızlı bir şekilde bakanlık olarak destek vereceğiz. Hak ettiği yabancı turist trafiği payını alması için gerekli katkıları bakanlık olarak yapacağız. Birkaç dokunuşla Isparta zaten çok iyi bir yol alabilir. İhtiyaç duyulan en büyük şey hava trafiği ve Isparta'nın Antalya yakınında olması bu sorunu çözmüş oluyor. Gerisi de bizim birkaç dokunuşumuza bağlı. Onları da biz yapacağız ve halledeceğiz" dedi.



Bakan Ersoy daha sonra partililerle toplantı yaptı. - ISPARTA

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