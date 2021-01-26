Bakan Ersoy, Bodrum'daki 250 milyon TL'lik yatırımın temelini attı - Son Dakika

Bakan Ersoy, Bodrum'daki 250 milyon TL'lik yatırımın temelini attı

26.01.2021 12:30
Bakan Ersoy, Bodrum'daki 250 milyon TL'lik yatırımın temelini attı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinin İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik mahallerinin alt yapı sorununu çözüme kavuşturacak kanalizasyon alt yapı tesisinin temeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'nün ardından kanalizasyon alt yapı tesislerinin temeline ilk harcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte döktü. Bakan Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmasında, "Alt yapı büyükşehir belediyelerinin konusu olmakla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı toplantıda bakanlıklarımıza belediyelerin yetersiz olduğu konularda destek olunması talimatı verdi. Bunun gereği olarak biz de devreye girdik. İlk başvuru Antalya, ikinci başvurusu ise Muğla'dan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol imzaladık. Söz verdiğimiz gibi temel atma töreninde buluştuk. 250 milyon liralık bir başlangıç yatırımı hayatımıza girecek. 9 ay gibi bir sürede hizmete almaya planlıyoruz. Torba, Köyiçi kanalizasyon şebekesi yaklaşık 15 kilometrelik bir hat, çok sık karşılaştığımız yağmur taşmalarıyla ilgili yağmur suyu iletim şebekesi Torba ilçesi için yapılacak, Kızılağaç, Yalı, Çiftlik ve İçmeler bölgelerini kapsayacak 23 kilometrelik kolektör hattıyla birlikte 42 kilometrelik bir hattı tamamlayacağız. İlk etapta 20 bin metreküplük arıtma alanını yeniden yapacağız. Tamamlanır tamamlanmaz mevcut 10 bin metreküplük arıtma tesisini yıkarak yerine 17 metreküplük bir arıtma yapılacak. Toplamda 37 bin metreküpe çıkaracağız. Gelecek 50 yılda bu bölgenin bütün ihtiyaç duyacağı kapasiteyi karşılamış olacağız. Proje, 250 milyonluk harcama ile 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacak" dedi.

"Bodrum Kalesi'nin restorasyonu tamamlanacak"

"Bodrum Kalesi 2019 yılında birinci etabını devreye almıştık söz verdiğimiz gibi ikinci etap çalışmalarını mayıs ayına yetiştirdik hizmete aldık. Son etabını Mayıs 2021'de tamamlıyoruz. Bodrum'da uzun yıllar süren restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız" diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Marmaris İçmeler bölgesinde ücretsiz halk plajı hizmete açacağız. İnşallah birkaç ay içinde temel atma töreninde buluşacağız. 2021 mayıs ayında açmayı planlıyoruz. Yerel belediyeler ve devlet olarak turizm bölgelerindeki sorunları el birliği ile ele alarak 2023 turizm hedeflerine hep birlikte ulaşacağız."

İçmeler, Bodrum, Turizm, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Bakan Ersoy, Bodrum'daki 250 milyon TL'lik yatırımın temelini attı - Son Dakika Magazin


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