Üye Girişi
Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi

03.09.2021 10:01
Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bollywood'un tanınan isimleriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bollywood'un tanınan isimleriyle bir araya geldi.

Çırağan Sarayı'nda Hindistan sinemasından önemli isimleri ağırlayan Ersoy, görüşmenin ardından kamera karşısına geçti.

Bakan Ersoy, Türkiye'de özellikle dizi film sektörünün çok yol aldığını belirterek, ABD'den sonra yurt dışına en çok Türk dizi filmlerinin ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin doğal bir plato olduğunun altını çizen Ersoy, "Her şehri, her noktası ayrı bir çekim noktası, cazibe noktası haline geldi. Son birkaç senedir, bunun yurt dışında da tanıtımı çok güzel yapılıyor. Uluslararası prodüksiyon firmaları Türkiye'de tekrar çekimler yapmaya başladı." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, Hindistan'daki Bollywood film sektörünün de Türkiye'ye ilgi gösterdiğini ve büyük yapım firmalarının Türkiye'de film çekmeye karar verdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avusturya ve Rusya'da çekilecek filmin Türkiye ayağını şu anda burada çekiyorlar ve bugüne kadarki en yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibarıyla gösterilecek. Bizim amacımız, Türkiye'nin bu cazip plato olma özelliğinin bilinirliğini tüm dünyaya yaymak ve çok daha fazla yapımın Türkiye'de gerçekleşmesini sağlamak."

"Uluslararası yapımların gelmesi, turizm ve tanıtım için önemli"

Türkiye'de sinema sektörünün hızla geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Ersoy, uluslararası yapımların Türkiye'de çekilmesinin hem ekonomik hem de turizm ve tanıtım bakımından önemli bir ihtiyacı karşıladığının altını çizdi.

Bakan Ersoy, sinema sektöründeki yeniliklere de değinerek, "Bizi memnun eden ikinci bir konu da bakanlık nezdinde kurmuş olduğumuz bir birim var. Bütün bu yabancı film prodüksiyon firmalarının çekim sırasında ihtiyaç duyacakları izinleri ve organizasyonları birinci elden, çok hızlı bir şekilde hallediyor, bürokrasiyi hızlı bir şekilde çözüyoruz. Bu da onlar açısından sevinçle karşılanıyor. Çok rahat ettiklerini bizzat dile getiriyorlar. İnşallah bu sayede daha fazla yapımcı firmayı Türkiye'de görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye film çekmek için kesinlikle çok güzel bir yer"

Kariyeri boyunca rol aldığı 50'nin üzerinde yapımla 29 prestijli ödülün sahibi olan oyuncu Katrina Kaif de daha önce de çekim için İstanbul'a geldiklerini aktararak, Türkiye'nin severek geldiği nadide ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Kaif, İstanbul'a yeniden gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kesinlikle çok güzel bir yer. İnsanlar çok kibar ve samimi. Konukseverlik, yemekler, görülecek yerler inanılmaz bir ambiyansa ve enerjiye sahip. Bu yüzden film çekmek için de kesinlikle favori mekanlarım arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Yaşamına 130'dan fazla film sığdıran ve 38 ödül kazanan ünlü oyuncu Salman Khan ise daha önce de bir kez film çekmek üzere geldiği İstanbul'dan çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Selman Khan, İstanbul'a ikinci gelişinde iki tünel ve bir köprü daha yapılmış olduğunu ve seyahatlerinde bu yolları kullandıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Buraya 7 yıl önce geldiğimde tanıştığım insanlar hala burada ve hiçbir şey değişmemiş. Onların hala aynı görünmesi, değişmemiş olması da buradaki diğer şartların iyi olduğunu gösteriyor. Buradaki insanları ve mekanları seviyorum. Geri dönmemizin nedeni de bu. İnsanların misafirperver olması gerçekten çok hoş. Çok yakın zamanda tekrar buraya gelmeyi umuyorum."

Daha sonra soruları cevaplayan iki ünlü sanatçı, Türk dizilerini ailecek severek izlediklerini, Türkiye'ye hem yeni film çekimleri hem de tatil amacıyla yeniden gelmek istediklerini aktardı.

Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi
Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi
Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi
Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi
Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi

Mehmet Nuri Ersoy, Bollywood, Türkiye, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 12:14 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor 12:03 Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
Ağustos ayında fiyatı en fazla artan 11:48 Ağustos ayında fiyatı en fazla artan "salatalık", en çok düşen "çocuk tişörtü" oldu Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı 11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı 11:11 Tarlada çalışan genç kız, tam burslu tıp fakültesini kazandı
Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz 11:03 Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar 10:42 Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar

Son Dakika Haberleri
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:41 Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
11:10 Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor
CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir         
12:17
"Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı         
12:04
Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız         
12:01
Asker kardeşten ablaya en güzel düğün hediyesi! Gönderdiği mesaj okunurken bayrağa sarılı halde salona girdi Asker kardeşten ablaya en güzel düğün hediyesi! Gönderdiği mesaj okunurken bayrağa sarılı halde salona girdi         
11:49
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti         
11:25
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız Eğitim Uzmanı Cihat Şener'den, sözünü kesen Nagehan Alçı'ya tepki: Kanal sizin zaten, beni yayından alınız         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor         
22:21
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:25:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement