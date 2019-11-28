Bakan Ersoy: Bu yılki turizm geliri hedefi 34,5 milyar dolar (2)

TURİZMDE 'İKLİM KRİZİ' TEHLİKESİ

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB) bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, Avrupa'nın en önemli tur operatörlerinden Rewe Grup CEO'su Sören Hartmann, baş konuşmacı olarak 'Turizmin geleceği, geleceğin turizmi' başlığıyla sunum yaptı. Hartmann, Thomas Cook'un batışından iklim krizine ve destinasyonların değişmesine kadar açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin geçen yıllarda yaşadığı sıkıntıların ardından turizmde geri geldiğini belirten Hartmann, "Türkiye geri geldi. Buna şüphe yok. Turizm endüstrisi için çok iyi iş yaptınız, çok iyi çalıştınız. Rekabete bakılırsa Türkiye bütün bölgelerde başarılı oldu. Bu, 'Türkiye'ye güven' anlamına geliyor. Sizin çok iyi ürününüz var, kaliteli hizmet var, çok iyi tesisler var. Ucuz değilsiniz ama hakkaniyetli bir fiyat. Dünyadaki en iyi tesisler var ve misafirleri çok iyi ağırlıyorsunuz. Çok güzel bir ülkeniz var" dedi.

THOMAS COOK'UN BATIŞI

Turizmde güvenin çok önemli olduğunu ve bazı ülkelere güven sorunu nedeniyle artık talep olmadığını belirten Sören Hartmann, dünyada güven konusunda ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Thomas Cook'un batışıyla ilgili güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini, bunun müşterilere de yansıdığını anlatan Hartmann, şunları kaydetti:

"Tarihteki en büyük deprem Thomas Cook'un batışı. Bir noktada hepimiz para kaybettik. Fakat sadece para değildi bize zarar veren. En büyük etkisi güveni kaybettik. Müşterilerimizin çabaları çünkü paket tur almanın daha güvenli olduğu fikrini anlayışını kaybettik. Çünkü hala paket tur hala en güvenli yöntemdir fakat çok önemli hatalar yapıyoruz. Batışı 12 ay önce görmüştük, söylemiştik ve oldu. Bu felaketten dersler çıkarmalıyız. Bu başka şirketlerin başına da gelecektir."

Türkiye'nin iyi ürünlere sahip olduğunu belirten Hartmann, "Müşterilerimize hayatlarında en güzel zamanlarını yaşatıyorsunuz. Biz de o sayede sizi seçiyoruz. Mali stabilite de çok önemlidir. Hepimiz önce fiyatlara bakıyoruz ve müşterilerimizi de bu fiyatlara bakmayı öğretiyoruz. Bu gelecek için bir model değildir ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fiyatlarla ilgili rekabet var, batışın nedeninde de buna bakmak gerekir. Çünkü rekabet var ve bu sizin için de tehlikelidir. Sizin en büyük şansınız ürün, misafirperverliğiniz, fiyatlarınız sizin gücünüzdür. İyi ve kötü zamanlarda çok önemli bir güçtür. İleri bakarken de başarınızdaki kökleri de unutmayın" diye konuştu.

SU, ATIKSU, PLASTİK VE CO2 UYARISI

Turizmde iklim değişikliklerin etkilerine de dikkat çeken Hartmann, çok sıcak yazlar olacağını belirterek, " Almanya'da örneğin çok güzel yazlarımız var, daha da değişecek ve görmeye başladık. Kuzey ülkelerinde de görmeye başladık. İsveçliler Stockholm'e gitmek istiyor. Çünkü Bavyera, kuzey denizini, eski rotalara insanlar seyahat ediyor ve bu çok ilginç bir durum. Biz bunu dikkate almalıyız ve bu bir gerçektir. Bu geliyor. O yüzden destinasyonlar biraz tehlikeye girdi. Havalar değişecek, fırtınalı havalar olacak. Yağmurlar artacak. Aynı zamanda bunun kurbanları olacak. Çok iyi bir şans gerçekleşecek çünkü Türkiye gibi destinasyonlar yeni bir çevreye sahip olacak. Türkiye'de iyi bir altyapı var. Sürdürülebilirlik çok önemli bir üründür. Su, atık su ile ilgili düşünmeliyiz. Plastik, co2 ile ilgili adım atmalıyız. Bu konularda çözüm üretmeyen ülkelere de insanlar gelmeyecek ve bunu göz ardı edemeyiz" dedi.