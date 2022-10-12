Bakan Ersoy: "Bugün asıl tehlikede olan insanın özgürlüğüdür" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Bugün asıl tehlikede olan insanın özgürlüğüdür"

12.10.2022 21:32

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da "Avrupa Düzenleyici Otoriteler Platformu 56. Toplantısı'nda konuştu.

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Kaynak: AA

Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Bugün asıl tehlikede olan insanın özgürlüğüdür' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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