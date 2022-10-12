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Mehmet Nuri Ersoy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Ersoy: 'Bugün asıl tehlikede olan insanın özgürlüğüdür' - Son Dakika

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