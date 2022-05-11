Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti

11.05.2022 14:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan "Contemporary Istanbul (CI) Bloom" sanat fuarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini buluşturan "Contemporary Istanbul (CI) Bloom" sanat fuarını gezdi.

Haliç'in kıyısında Tersane İstanbul'da kurulan fuardaki stantları gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy'a, CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Contemporary İstanbul'un 2021'in eylül ayında Haliç kıyısında ilk kez yapıldığını aktararak, "Bu sene de eylül ayında yapılacak ama öncesinde CI Bloom gerçekleştiriliyor. İlk yapılan CI başarılı oldu ve demek ki böyle bir etkinliğin yapılması için gerekli ilgi oluştu. İnşallah üçüncü ve dördüncüye de yol açar." dedi.

CI Bloom'da genç Türk sanatçılara yer verildiğine işaret eden Ersoy, İstanbul'un kültür, sanat ve gastronomisiyle uluslararası marka olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 28 Mayıs'ta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin başlayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bu etkinlikler hem turizme hem ekonomiye hem de ziyarete birleştirici bir rol oynuyor. İyi bir kazanım şeklinde İstanbul'un markalaşması açısından iyi sonuçlar doğuruyor. Şu anda ziyaret ettiğimiz CI Bloom da bunun en iyi göstergesi. İnşallah bu tarz aktiviteler pandemi sonrası daha da hızlı bir şekilde gelişerek, İstanbul'a, Türkiye'ye, cemiyet hayatına ve kültür hayatına kazandırılacak diye düşünüyorum."

CI Bloom'a katılan galeriler arasında, Ambidexter, Anna Laudel, Art On Istanbul, artSümer, Bozlu Art Project, Büro Sarigedik, C.A.M. Galeri, Dirimart, Ferda Art Platform, Galeri 77, MERKÜR, Galeri Siyah Beyaz, Galerist, Martch Art Project, Öktem Aykut, PG Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, The Pill, Vision Art Platform, X-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

Katılımcı galeriler, Adnan Yerebakan, Doğa Öktem ve Tankut Aykut, Moiz Zilberman, Oktay Duran, Suela Cennet ve Yeşim Turanlı'dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Bugün ön gösterimi devam eden CI Bloom, 12-15 Mayıs'ta ise tüm sanatseverlerin beğenisine açık olacak.

Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti
Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti
Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti
Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti

YORUMLAR
500
CI Bloom | Contemporary Istanbul, yeni bir fuarla Tersane İstanbul'da CI Bloom | Contemporary Istanbul, yeni bir fuarla Tersane İstanbul'da 'CI Bloom' ön gösterimle kapılarını sanatseverlere açtı 'CI Bloom' ön gösterimle kapılarını sanatseverlere açtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy, çağdaş sanat fuarı CI Bloom'u ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement