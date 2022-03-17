Bakan Ersoy: "Çanakkale geçmişte kalmayacak, asla unutulmayacak, asla sıradanlaşmayacaktır" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün yürüdüğümüz yol ve adım adım kararlılıkla ilerlediğimiz gelecektir Çanakkale. Geçmişte kalmayacak, asla unutulmayacak, asla sıradanlaşmayacaktır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında "Tarihimize, inancımıza, kimlik ve karakterimize velhasıl bütünüyle Türk milletine; hırs ve kibirlerinin, plan ve projelerinin önünde daima dik durmamız ve onları boşa çıkarıp başarısızlığa uğratmamız sebebiyle tahammül edemeyenlerin varlığımıza son darbeyi vurma rüyasıydı Çanakkale. O rüya, her bir ferdiyle birbirine kenetlenmiş aziz milletimizin kahraman evlatlarının sinesindeki tertemiz iman ve boyun eğmez irade karşısında solup gitmiştir" ifadelerini kullandı.

"ÇANAKKALE GEÇMİŞTE KALMAYACAK, ASLA UNUTULMAYACAK, ASLA SIRADANLAŞMAYACAKTIR"

Bakan Ersoy, mesajında şöyle devam etti:

"Çanakkale Deniz Savaşı İsmail Hakkı Bey, Hafız Nazmi Bey, Ali Yaşar Efendi gibi kahramanları güvertesinde taşıyan Nusrat mayın gemisinin 100 gemilik düşman donanmasının gücüne meydan okuyan cesaretidir. 215 kiloluk mermiyi omuzlayan Seyit Onbaşı'nın binlerce tonluk Ocean zırhlısında patlayan sabır ve sebatıdır. Kanları dalga olup denize set çeken şehitlerimizin inanmışlığı ve fedakarlığıdır. Türk milletinin vatanına, bayrağına ve mukaddesatına tavizsiz bağlılığı Çanakkale Deniz Savaşı'nı zafere taşırken düşmanı tarihin eşini hiç görmediği bir kara savaşına mecbur bırakmış ve onu da zaferle taçlandırmıştır. Çanakkale Zaferi'nin ruhu Kurtuluş Savaşı'nda sancaklaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli iradenin özü olup ölümsüzleşmiştir. Bugün yürüdüğümüz yol ve adım adım kararlılıkla ilerlediğimiz gelecektir Çanakkale. Geçmişte kalmayacak, asla unutulmayacak, asla sıradanlaşmayacaktır. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde ecdadımızın mirasını bir kez daha bütün yönleriyle güçlü bir şekilde idrak etmenin ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu içinde, tarih boyunca Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için kanını döken, can veren ve ömrünü bu yola vakfeden bütün geçmişlerimizi, şehit ve gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)