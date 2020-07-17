Bakan Ersoy: Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası'ndaki Çeşme Projesi'nin 'Su Yönetimi' ve 'Ulaşım Çözümleri' toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, suyla ilgili çalışmayı tamamladıklarını belirtip, "Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgenin kaynaklarından değil, ozmoz arıtma sistemiyle çözeceğiz. Maliyet hesaplamaları da çıkarıldı" dedi.
Çeşme Projesi'nin 'Su Yönetimi' ve 'Ulaşım Çözümleri' toplantısı İzmir Ticaret Odası'nda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Devlet Su İşleri 2'inci Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba katıldı. Toplantı sonunda açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güzel bir İzmir günündeyiz. Biliyorsunuz, Ege turizm merkezleri Çeşme ve Didim etaplarının Çeşme etabı için düzenli olarak toplanıyoruz. Bugün yine hem büyükşehir belediyemiz, hem Çeşme Belediyemiz, hem ticaret odası başkanlığı ile 4'üncü toplantımızı gerçekleştirdik. Artık proje şekillenmeye başladı. Soru işaretleri de giderilmeye başladı. Suyla ilgili çalışmayı tamamlamış olduk. Bölgenin su ihtiyaçlarını bölgenin kaynaklarından değil, ozmoz arıtma sistemiyle çözeceğiz. Maliyet hesaplamaları da çıkarıldı. Ege'de bu tarz çalışmalar yapan belediyelerin verilerini de alarak bir çalışma yaptık. Tahsis gelirlerimizle çok rahat finanse edebileceğimiz, işletme maliyeti olarak da Türkiye'nin diğer turizm bölgelerindeki rakipleriyle rekabet edebilecek şekilde çözüm ürettik" dedi.
Suyun işletme maliyetinin belediye suyundan çok daha ucuz olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Maliyeti Türkiye genelindeki turizm sularından da çok daha ucuz. Bakanlık olarak buradan ciddi bir gelir elde edeceğiz. Bu gelir 2022 itibariyle kasamıza girmeye başlayacak. Bu gelirle Kemeraltı ve Agora projelerini hızlandıracağız. O projelere kaynak sorunu kalmayacak. Biz bu tarz projelerde altyapı desteklemelerinden kaynaklanan gelirleri bölgenin ihtiyaçları için kullandığımız için en yakın projeler olan Kemeraltı ve Agora projelerini desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.