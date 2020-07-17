Bakan Ersoy: Çeşme'nin su ihtiyacıyla ilgili çalışmayı tamamladık (2) - Son Dakika

ILICA PLAJI 'MAVİ BAYRAK' ÖDÜLÜ KAZANDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Mavi Bayrak Projesi kapsamında, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Ilıca Plajı da 'Mavi Bayrak' ödülünü kazandı. Ödül törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a plaket takdim etti. Mavi bayrağı Ilıca Plajı'ndaki surf sporcularından alan Doğa isimli küçük kız, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teslim etti. Bakan Ersoy, mavi bayrağı göndere çekti.
Bakanlık öncülüğünde kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEV) ile gerekli organizasyonları yapıp, bir an önce bu bölgelere mavi bayrak kazandırılmasının öncelikler arasında olduğunu aktaran Ersoy, "Geri kalan alanlardan 56 tanesi nitelikli işletmelerin bulunmadığı ikinci konut önü ve kamu kampları plajlarıdır. Üzerinde sadece duş ve tuvalet bulunan eve başka hiçbir şeyin bulunmadığı plajlar için yaklaşık 105 bin TL yatırım maliyeti öngörülmektedir. Bu maliyetin üzerinde imkanlar bulunan kamu kampları ve belediyelerin kontrolündeki ikinci konut önü plajlar için çok daha düşük seviyelere ineceğimizi öngörüyoruz. Yine mevcut 26 nokta plaj niteliği olup aktif kullanılan ve paket arıtma yatırım ihtiyacı olan yerlerde. Öncelikli olarak kamu kuruluşları ve belediyelerimizle bakanlık olarak bu yıl itibarıyla irtibata geçiyoruz. Kamu kuruluşlarımıza mavi bayrak aldırtacağız, belediyelerimizden de öncü olmaları gerektiğini rica edeceğiz. Onların da kendi plajlarında mavi bayrak almalarını teşvik edeceğiz. Başta halk plajları olmak üzere ücretsiz plajların olduğu noktalarda, paket arıtma tesislerinde eksiklikler var. Önümüzdeki yılın bütçesinde bununla ilgili bir kaynak ayırıyoruz. Bakanlık olarak bu paket arıtmaları 2021 itibariyle hızlı bir şekilde harekete geçirip işletmelerini ilgili ilçe belediyelere devredeceğiz ve düzenli olarak denetimlerini gerçekleştireceğiz. Biz elde ettiklerimizi korumada çok başarılıyız, rakamlara bakınca da görülüyor. Önümüzdeki eğitim ve proje gereklerini yerine getirdiğimizde mavi bayrakta dünya birincisi olmamamız işten bile değil. Bunları başardığımız takdirde 486 olan mavi bayrak sayımız 2021'de 575'e 2022'de 713'e ulaşacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen tüm zorunluluğu yerine getirmeye hazırız. Belediyelerden, tesis ve işletmelerden de aynı gayreti bekliyoruz. Bugün bu ödül töreni vesilesiyle de bir kez daha Türkiye olarak turizm standartlarında sahip olduğumuz yüksek kaliteyi ilan etmiş oluyoruz. TURÇEV'e yürüttüğü temiz ve detaylı çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Katkı sunanlara teşekkür ediyorum" dedi.
Melis KARAKUZULU- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,