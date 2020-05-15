Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çeşme Projesi ile ilgili komisyon oluşturulduğunu, Bakanlık koordinasyonunda toplantıların iki haftada bir devam edeceğini belirterek, önemli olanın dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Çeşme Projesi'nin Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak olduğunu söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Çeşme Projesi Çalışma Grubu'yla yine Bakanlık koordinasyonuyla düzenlenen Ege Turizm Planı kapsamındaki "Çeşme Projesi Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Çeşme'de gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanında, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve STK temsilcileri katıldı.



"Komisyonumuzu oluşturduk"



Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından bir basın açıklaması yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Henüz bahar ama, İzmir ve Çeşme'de çok güzel bir erken yaz yaşıyoruz. Bu toplantıdaki amacımız, biliyorsunuz Ege Turizm Merkezi Çeşme Etabı ile ilgili, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz ve Ticaret Odamız ile birlikte almış olduğumuz bir komisyon oluşturma kararı var. Bugün komisyonumuzu oluşturduk. Komisyon, Bakanlığımız koordinasyonunda, İzmir Valiliğimizin de içinde bulunduğu, Büyükşehir Belediyemiz, Çeşme Belediyemiz, turizm ile ilgili STK'lar, Odalar, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden oluşuyor" diye açıkladı.



Bundan sonra düzenli olarak, geniş tabanlı kabulün oluşacağı bir plan için, Çeşme'de, Bakanlık koordinasyonunda toplantıların devam edeceğini ifade eden Ersoy, "Önemli olan Çeşme'nin dokusuna, yapısına uygun ve geleceğin turizmini Çeşme'ye getirecek, sadece Türkiye için değil dünya çapında, dünyaca örnek gösterilecek bir turizm markasının, Çeşme Projesi'nin Ege Bölgesi'nde var olmasını sağlamak. Bununla ilgili ilk geniş katılımlı toplantımızı yaptık. Bundan sonra da sürekli olarak bu toplantılara devam ederek, örnek planlamayı yapacağız. Sonrasında da projenin ihale ve yapılaşma aşamasına geçeceğiz" diye kaydetti.



Komisyon 2 haftada bir toplanacak



Bakan Ersoy, çalışılması gereken birçok teknik detay olduğunu belirterek, komisyonun dışında bir teknik ekip oluşturulacağını, komisyonun da 2 haftada bir toplanacağını sözlerine ekledi.



"Söylenenlerin uygulamada da olmasını diliyoruz"



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un basın açıklamasının ardından kısa bir açıklama yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Projeyle ilgili endişelerimizin yavaş yavaş azaldığını görüyoruz. Söylenenlerin uygulamada da olmasını diliyoruz. Çeşme ve Türkiye için hayırlı olsun" dedi. - İZMİR