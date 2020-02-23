Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avladı - Son Dakika

Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avladı

7 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binip, Eskimo usulü balık avladı.

Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, Eskimo usulü balık avladı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kars'ın Arpaçay ilçesinde yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binip, Eskimo usulü balık avladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, cumartesi günü öğle saatlerinde uçakla Erzurum'a geldi. Bakan Ersoy, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile Doğu Ekspresi'ne bindi. Bakan Ersoy, yaklaşık 3,5 saat süren yolculuğun ardından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde turizmciler ile bir araya geldi. Geceyi burada geçiren Ersoy, bugün sabah saatlerinde beraberindeki heyetle kara yolu ile Kars'ın Arpaçay ilçesine geçti.

Çıldır Gölü kenarındaki Kütükev Sosyal Tesisleri'nde kahvaltı yapan ve yöre halkı ile sohbet eden Bakan Ersoy, daha sonra yan tarafta bulunan, yüzeyi buzla kaplı göle çıktı. Ersoy, atlı kızağa binip, eskimo usulü balık avladı. Çıldır Gölü'nün muhteşem bir yer olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Turizm açısından çok önemli. Yüzey buz tutan gölde atlı kızakla kayıp daha sonra Eskimo usulü balık avlamak güzel bir duygu" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Çıldır Gölü'nü gezmeye gelenlerle de sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:57 Kaynak: DHA
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