Bakan Ersoy Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, balık tuttu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde atlı kızağa bindi, balık tuttu.

Sarıkamış ilçesinde kayak merkezlerinde inceleme yapan Ersoy, Kars ve Ardahan sınırları arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip, dondurucu soğukta yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne geldi.

Arpaçay Kütük Evi'nde kahvaltı yapan Ersoy, ardından İstanbul'dan dün birlikte geldiği gazetecilerle atlı kızağa binerek göl üstünde gezdi.

Bakan Ersoy, daha sonra yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılan gölde ağlarla balık tuttu, misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kars'ın turizm potansiyelinde ciddi bir büyüme var"

Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'ı da etkileyen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kars'a, turizm potansiyeliyle ilgili yapılabilecekleri değerlendirmek için ikinci kez ziyarette bulunduğunu anlatan Ersoy, "Basın mensuplarıyla beraber Turistik Doğu Ekspresi ile geldik. Sarıkamış Kayak Merkezi'ni de gezdik. Burada bazı ihtiyaçlar var. Bunları turizm yatırımcılarıyla ve İl Özel İdare ekipleriyle değerlendirdik. Suni kar istekleri var. Gerekli fizibilite raporlarını oluşturduktan sonra karar vereceğiz." dedi.

Ersoy, Kars'ın önemli iki turizm potansiyeli olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Bunlardan bir tanesi Sarıkamış Kayak Merkezi, diğeri de tren üzerinden gelerek birkaç gün Kars'ta kalarak hem alışveriş yapan hem buranın tarihi ve görsel yerlerini gezerek oluşturulmuş bir turizm potansiyeli var. Bunları nasıl çeşitlendiririz ve geliştiririz diye tartışıyoruz. Kars'ın turizm potansiyelinde, ziyaretçi sayısında ciddi bir büyüme var. Bunun ilerleyen yıllarda da artarak devam etmesini diliyoruz."

Çıldır Gölü'ne ilk kez geldiğini söyleyen Ersoy, "Burada hem atlı kızak keyfi var hem de balık yakalamak. Bu aslında çok önemli bir potansiyel haline getirilebilir, turizm açısından da getirilebilir. İnsanlara bu balık yakalamak keyfi yaşattırılabilir. Bununla ilgili ne yapılabilir diye bakacağız. Açıkçası bunu turizm ekonomisine dönüştürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy'a ziyarette, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ve gazeteciler eşlik etti.