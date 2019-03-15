Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı'nın Serik Seçim Ofisinin Açılışını Yaptı

Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı'nın Serik Seçim Ofisinin Açılışını Yaptı

59 dakika önce

- Cumhur İttifakı Serik Seçim Ofisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi açılışına katılarak konuşma yaptı.

- Cumhur İttifakı Serik Seçim Ofisi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi açılışına katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:49 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, serik, Güncel
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