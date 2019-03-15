Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı'nın Serik Seçim Ofisinin Açılışını Yaptı
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- Cumhur İttifakı Serik Seçim Ofisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Ofisi açılışına katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:49 Kaynak: AA
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