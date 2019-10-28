Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Bakan Ersoy, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

29 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:

"Cumhuriyet 100 yıllık bir mücadelenin, bir uğraşın, bir amacın ismidir. 19 Mayıs 1919'da bu uğraş başlamış, 29 Ekim 1923'te adı koyulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin kutlu emaneti olarak, dünya döndükçe korumak, yükseltmek ve yüceltmek göreviyle Türk milletinin uhdesine teslim edilmiştir.

Uğrunda göze alınanlar, yolunda feda edilenler ile ölçülüyorsa bir devletin kıymeti, tarih Türkiye Cumhuriyeti'ne eş bir değer görmemiş ve yazmamıştır. 96'ıncı yılında, değerinden bir nebze olsun kaybetmemiş bu emaneti milletçe ilk günkü heyecanla kucaklayarak ve 100 yıllık uğraşa, mücadeleye, amaca bütün varlığımızı katarak, Cumhuriyetimizi gelecek yüzyıllara taşımak yolunda sahip olduğumuz sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek isterim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 96. yaşımız kutlu olsun."

(Mehmet Kalay/İHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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