Bakan Ersoy'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Ersoy'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güçlü, dayanışma içinde bir toplumun ve ortak bir refleksle tepki veren, etkin toplumsal bilincin oluşmasında, tarafsız, dürüst ve ilkeli gazeteciliğin değerinin tartışılmaz olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, güçlü, dayanışma içinde bir toplumun ve ortak bir refleksle tepki veren, etkin toplumsal bilincin oluşmasında, tarafsız, dürüst ve ilkeli gazeteciliğin değerinin tartışılmaz olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında şunları ifade etti:

"Güçlü, dayanışma içinde bir toplumun ve ortak bir refleksle tepki veren, etkin toplumsal bilincin oluşmasında, tarafsız, dürüst ve ilkeli gazeteciliğin değeri tartışılmazdır. Demokrasinin, şeffaflık, bilgiyi yayma ve bilgiye ulaşma özgürlüğü, çok seslilik gibi temel yapılarının sağlıklı bir şekilde işlemesinde de gazetecilerin hem rolleri çok büyük hem de sorumlulukları çok ağırdır."

Tüm bu hususlardaki farkındalıklarıyla, ilkeli duruşlarından ödün vermeden mesleklerini icra eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ersoy, görevleri gereği, yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan basın mensuplarına çalışma hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, mehmet ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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