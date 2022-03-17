Bakan Ersoy'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı Açıklaması

17.03.2022 17:16
Bakan Ersoy'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çanakkale Zaferi'nin ruhu Kurtuluş Savaşı'nda sancaklaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli iradenin özü olup ölümsüzleşmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Çanakkale Zaferi'nin ruhu Kurtuluş Savaşı'nda sancaklaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli iradenin özü olup ölümsüzleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tarihimize, inancımıza, kimlik ve karakterimize velhasıl bütünüyle Türk milletine; hırs ve kibirlerinin, plan ve projelerinin önünde daima dik durmamız ve onları boşa çıkarıp başarısızlığa uğratmamız sebebiyle tahammül edemeyenlerin varlığımıza son darbeyi vurma rüyasıydı Çanakkale." ifadelerini kullanan Ersoy, "Bu rüyanın her bir ferdiyle birbirine kenetlenmiş aziz Türk milletinin kahraman evlatlarının sinesindeki tertemiz iman ve boyun eğmez irade karşısında solup gittiğini" belirtti.

Ersoy, Çanakkale Deniz Savaşı'nın, İsmail Hakkı Bey, Hafız Nazmi Bey, Ali Yaşar Efendi gibi kahramanları güvertesinde taşıyan Nusrat mayın gemisinin 100 gemilik düşman donanmasının gücüne meydan okuyan cesareti, 215 kilogramlık mermiyi omuzlayan Seyit Onbaşı'nın binlerce tonluk Ocean zırhlısında patlayan sabır ve sebatı, kanları dalga olup denize set çeken şehitlerin inanmışlığı ve fedakarlığı olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Türk milletinin vatanına, bayrağına ve mukaddesatına tavizsiz bağlılığı Çanakkale Deniz Savaşı'nı zafere taşırken düşmanı, tarihin eşini hiç görmediği bir kara savaşına mecbur bırakmış ve onu da zaferle taçlandırmıştır. Çanakkale Zaferi'nin ruhu Kurtuluş Savaşı'nda sancaklaşmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milli iradenin özü olup ölümsüzleşmiştir. Bugün yürüdüğümüz yol ve adım adım kararlılıkla ilerlediğimiz gelecektir Çanakkale. Geçmişte kalmayacak, asla unutulmayacak, asla sıradanlaşmayacaktır.

18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde, ecdadın mirasını bir kez daha bütün yönleriyle güçlü bir şekilde idrak etmenin ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutlamanın gururu içinde, tarih boyunca Türk milletinin varlığı ve bağımsızlığı için kanını döken, can veren ve ömrünü bu yola vakfeden bütün geçmişlerimizi, şehit ve gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

YORUMLAR
500
Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı Çanakkale Şehitleri Kemer'de anıldı Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü

Türkiye Cumhuriyeti, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi' mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:39 Fenerbahçe'nin imza törenine bu fotoğraf damga vurdu! Arda Güler detayı herkese tebessüm ettirdi
18:07 Rusya'da şeker stokları azalınca vatandaşlar izdiham yarattı
18:05 Lüks otomobilin parçalara ayrılışı saniye saniye kameraya yansıdı! Araçtakiler şaştı kaldı
18:03 Sarı-kırmızılı taraftar, Barcelonalı futbolcuların kaldığı oteli bastı! Rakip takımın yıldızları maça uykulu çıkacak
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:47:02. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy'dan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement