Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen "Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı" buluşmaları kapsamında misafir olarak Türkiye'de bulunan öğrencileri ve İspanya'nın ünlü koro şefi Josep Vila i Casanas'ı ziyaret etti.



Enstrümansız müzik a capella konser serisinde her yıl dünyaca ünlü koro şeflerini ağırlayan Devlet Çoksesli Korosu bu yıl 5'incisini gerçekleştireceği "Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı" buluşmasında Türkiye ve Avrupa'dan genç koro şeflerini bir araya getirdi. Devlet Çok Sesli Korosu'nun düzenlediği ve Avrupa Korolar Federasyonu tarafından da tavsiye edilen dört koro şefliğinden birisi olan "5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfını" Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalar esnasında İspanya'nın ünlü koro şefi Josep Vila i Casanas ile sohbet etti. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ustalık sınıfını ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yabancı misafirlere "hoş geldiniz" dedi.



"Bu sınıfın başarılı performansı 5'inci yılında, 5'inci yılınızda Avrupa'nın önerdiği dört etkinlikten biri olması bizi çok mutlu ediyor"



Devlet Çoksesli Korosunun 1980 yılından beri faaliyette olduğunu aktaran Bakan Ersoy, "Bu süre zarfı içerisinden günümüze kadar çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe katıldınız, çok fazla da ödüle layık görüldünüz. Çıtayı da çok yukarılara taşıdınız. Bir anlamda Ankara'nın bir 'koro başkenti' unvanı için bize de vizyon açtınız. Biz de bu bağlamda sizin her türlü etkinliğinizi elimizden geldiği kadar desteklemek istiyoruz. Bu sınıfın başarılı performansı 5'inci yılında, 5'inci yılınızda Avrupa'nın önerdiği dört etkinlikten biri olması bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonraki başarıların da kalıcı olmasını sağlayacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Değerli insanların deneyimlerini ve bilgilerini yeni nesillerle paylaşması sanatın gelişmesi, gelecek nesillere aktarılması için ayrıca anlam taşıyor"



Yapılan çalışmanın 26 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında sanatın gelişmesinde çok büyük fayda sağlayacağını aktaran Bakan Ersoy, "Ben dünyaca ünlü şefimiz Josep Vila i Casanas'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. İberya Mavisi konserinden dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca genç şeflerimizin yetişmesinde, hem deneyimini hem de bilgisini paylaşmasından dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Sizin gibi yetenekli, değerli insanların deneyimlerini ve bilgilerini yeni nesillerle paylaşması sanatın gelişmesi, gelecek nesillere aktarılması için ayrıca anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.



2013 yılında hayatını kaybeden Devlet Çoksesli Korosu eski şeflerinden Walter Strauss'u rahmetle andığını belirten Bakan Ersoy, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu etkinliğin sizlere ve sanatımıza faydalı olmasını, gelecek nesillere aktarımında çığır açması için bir örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.



Konuşmasının ardından Bakan Ersoy, koro tarafından yapılan kısa müzik dinletisini dinledi. - ANKARA