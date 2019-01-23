Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan, Ayşen Gruda Mesajı

Bakan Ersoy'dan, Ayşen Gruda Mesajı

1 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy'dan, Ayşen Gruda Mesajı, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımladı. Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:

"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Milletimizin, ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

ayşen gruda, Politika
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