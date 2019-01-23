Bakan Ersoy'dan, Ayşen Gruda Mesajı
1 saat önce
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımladı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımladı. Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:
"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Milletimizin, ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:02 Kaynak: DHA
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat
Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu
Şişli'de Bir Parkta Bir Kadına Tecavüz İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda'nın Vasiyeti Ortaya Çıktı