Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy'dan 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı

Bakan Ersoy'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barış Pınarı bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır.

Bakan Ersoy'dan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Barış Pınarı bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"yla ilgili Ersoy, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Suriye'ye dalga dalga Mehmetçik olup akan 'Barış Pınarı' bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır. Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 'Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
Tel Abyad'daki terör hedefleri roketatar ve obüslerle vuruluyor Barış Pınarı'nda Türk jetlerinin hedefi vurması teröristin kamerasına yansıdı Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 20:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy'dan "Barış Pınarı Harekatı" paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]